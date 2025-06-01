Как распознать анемию

Необычные вкусовые пристрастия могут указывать на развитие анемии. Об этом рассказал Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета.

© Чемпионат.com

Многие пациенты ошибочно принимают усталость, слабость и ломкость ногтей за признаки анемии. Однако эти симптомы неспецифичны и могут сопровождать другие заболевания. Точно диагностировать анемию можно только после клинического обследования, отметил эксперт.

Классический признак анемии — бледность кожи, но у смуглых людей он менее заметен. Важнее обращать внимание на бледность слизистых и голубоватый оттенок склер, а также изменения вкусовых предпочтений (пикацизм) — тягу к мелу, льду, краске или побелке.

Дмитрий Карпенко отметил, что важно не просто восполнить дефицит, а устранить его причину.

Если причиной является кровопотеря — нужно установить её источник. При недостатке железа — выяснить, связано ли это с нарушением всасывания или с потерями.