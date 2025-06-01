Фитнес-тренер рассказала об опасности берпи

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала об опасности берпи. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

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По словам специалиста, берпи может быть травмоопасным при неправильной технике или наличии некоторых медицинских противопоказаний.

«К основным рискам относится перегрузка суставов и спины — особенно если не контролировать положение позвоночника. Чуть ниже риски, но все же есть вероятность травм коленей из-за неправильного приземления после прыжка. Иногда это просто дискомфорт в области коленей, иногда последствия могут быть серьезней», — заявила она.

Кроме того, упражнение дает серьезную нагрузку на сердце. Тренер отметила, что для неподготовленных людей интенсивное выполнение берпи может привести к повышенной частоте сердечных сокращений и перегрузке сердечно-сосудистой системы.

Берпи не рекомендуется выполнять при проблемах с суставами (артрит, остеоартроз, травмы), болезнях сердечно-сосудистой системы (гипертония, тахикардия), а также различных заболеваниях позвоночника (грыжи, протрузии, сколиоз). Противопоказанием является ожирение из-за повышенной нагрузки на суставы, а также беременность и послеродовой период.

Ранее Бахтурина раскрыла пользу берпи. Она рассказала, что упражнение задействует практически все тело, включая нижнюю часть тела, кор, верхнюю часть тела. Кроме того, активно работает сердечно-сосудистая система, повышая выносливость организма.