Как выбрать пробиотики для здоровья кишечника и чем их заменить? Советы врача

Чтобы придать энергии кишечной микробиоте (совокупности микроорганизмов, населяющих кишечник человека), нужно есть много клетчатки и продуктов, содержащих жирные кислоты омега-3. Такие компоненты работают как пребиотики, однако они не всем подходят. Что может стать их альтернативой — объяснил врач Владимир Попов.

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Как выбрать пробиотики

Медик развеял миф о том, что пробиотики (полезные бактерии, которые живут в кишечнике, укрепляют иммунитет и помогают пищеварению) «приживаются» навсегда, пишет RuNews24.ru.

По его словам, для поддержания микробиоты необходимо избегать недостатка клетчатки и воздерживаться от продуктов, которые способны провоцировать воспаление.

Речь идёт:

о рафинированном сахаре; трансжирах.

Доктор порекомендовал регулярно исследовать свою микробиоту, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

При наличии большого количества бифидобактерий дополнительные пробиотики могут стать избыточными, предостерёг специалист.

Чем можно заменить пробиотики

Вместо пробиотиков можно выбрать метабиотики и их производные — лизаты, то есть клетки, расщеплённые на мелкие фрагменты белков, поделился Попов.

Среди них:

Жидкий фитолизат. Отличается полезными веществами, такими как алоэ и куркумин. Фитолизаты для малышей. Заботятся о здоровье кишечника. Метабиотик в жидкой форме. Препарат с нейтральным вкусом подойдёт и взрослым, и детям. Метабиотик в саше. В его состав входят пребиотик, курильский чай и расторопша.

Пребиотики — это вещества, которые не усваиваются нашим ЖКТ, но необходимы для питания пробиотиков. Поэтому они тоже необходимы для здоровья кишечника.

Ранее «Секрет» писал, как метабиотики связаны с продлением молодости. Ответ можно узнать здесь.

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