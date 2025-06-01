Названы продукты, лишающие зубную эмаль минералов

Газета.Ru

Фрукты, кислые продукты, сладкие напитки и конфеты повышают пористость зубной эмали, удаляя из нее минералы, в то время как продукты с кальцием и фосфором помогают заполнить «пустоты». Об этом «Газете.Ru» рассказала ортодонт Алена Копецкая, ассистент кафедры терапевтической стоматологии ИС Пироговского Университета.

Какие продукты лишают зубную эмаль минералов
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По словам эксперта, для сохранения здоровья зубов нужно не только соблюдать гигиену, но и ограничить потребление вредных для эмали продуктов. К ним относятся сладкие напитки, кондитерские изделия, фрукты, лимонный сок и уксус.

«Кислота и сахар могут способствовать деминерализации эмали, то есть повышению ее пористости. А пористая эмаль менее устойчива к воздействию бактерий», – рассказала Газете.Ru специалист.

По словам эксперта, сахар дополнительно усиливает разрушительное действие патогенных микробов в полости рта. Он способствует образованию налета, которым питаются бактерии.

«Чем больше сахара на поверхности зубов, тем быстрее размножаются бактерии и тем агрессивнее их воздействие», – уточнила Копецкая.

Для укрепления зубов эксперт советует использовать пасты и ополаскиватели с фтором. Также рекомендуется регулярно включать в рацион богатые кальцием и фосфором продукты (такие как творог, рыба и сыр). По словам врача, минералы из такой пищи могут образовывать плотные «кристаллы», которые встраиваются в структуру эмали и повышают ее прочность.

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