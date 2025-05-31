Эксперт предупредил о вреде третичного курения

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра российского вуза Ольга Ткачева объяснила, что термин "третичное курение" ввели для обозначения остатков дыма, которые не видны глазу, но остаются в помещении после того, как сигарета была потушена.

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Микроскопические частицы химических веществ оседают на различные поверхности, в том числе стены, мебель и одежду.

Этот невидимый налет содержит множество вредных веществ, включая никотин, формальдегид, тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий и мышьяк, и даже радиоактивный полоний-210.

Эксперт отмечает, что опасность третичного курения заключается в его способности распространяться и сохраняться, несмотря на формальные запреты на курение в доме.

Наблюдения показывают, что осевший дым может оказывать такое же негативное воздействие, как и вторичное курение. Существует доказанная связь между воздействием третичного дыма и развитием проблем с сердцем и сосудами, таких как повышенное образование тромбов и риск инфаркта, а также поражение печени.

В качестве мер защиты специалисты рекомендуют не курить в доме. Кроме того, они советуют проводить генеральную уборку помещений и соблюдать личную гигиену.

В частности, если человек побывал в месте, где активно "дымили", рекомендуется сменить и постирать одежду, а также принять душ, чтобы удалить прилипшие частицы никотина с кожи и волос.

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