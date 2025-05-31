В Минздраве объяснили, почему никотин — худший способ расслабиться

Курение - худший способ для понижения стресса , считает завконсультативно-диагностическим центром НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов.

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По его словам, если выкурить сигарету для "успокоения" в напряженный момент, проблема стресса не будет решена, а усугубится. Дело в том, что никотин попадает через легкие в мозг, стимулируя выброс дофамина. Благодаря этому человек может на короткий срок ощутить удовольствие. Но уже через 10 минут уровень дофамина сильно снижается, и у человека появляется тревожность и раздражительность, из-за чего мозг начинает требовать еще дозу.

Через час организм начинает реагировать на никотин, как на токсин, на 15-20% увеличивается уровень гормона стресса кортизола.

«Получается, сигарета не снимает стресс, а лишь временно маскирует его, создавая порочный круг зависимости», — передает слова Попова пресс-служба Минздрава.

Но и это еще не все. Никотин увеличивает тревожность, в итоге у курящих уровень тревожных расстройств на 70% выше, чем у тех, кто не курит. Они в 4 раза чаще страдают бессонницей, из-за снижения притока крови к мозгу, у курильщиков нарушаются когнитивные функции.