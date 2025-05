Нужно бросить во что бы то ни стало: скрытый вред сигарет

Курение - одна из самых разрушительных привычек современности. Оно наносит серьезный вред всему организму человека и является причиной множества заболеваний.

© Российская Газета

Каждый год 31 мая во всем мире отмечается День борьбы против курения. Младший генетик Национального центра генетический исследований (MyGenetics) Анастасия Сивакова рассказала "Российской газете" о скрытых опасностях табачного дыма.

Что содержится в табачном дыме

Дым сигареты содержит более 30 ядовитых веществ, среди которых никотин, углекислый газ (оксид углерода), синильная кислота, аммиак, смолистые вещества и органические кислоты. Эти вещества негативно влияют на работу всех органов человека. Например, никотин вызывает зависимость, а смолы и ядовитые компоненты повреждают легкие и сосуды.

Никотин - это сильнейший яд. Одна-две пачки сигарет содержат смертельную дозу этого вещества, однако организм не получает ее сразу - никотин вводится дробно через каждую затяжку. Именно поэтому курильщик может долгое время не ощущать опасности, но при этом его здоровье постепенно ухудшается.

Последствия для здоровья

Многочисленные исследования подтверждают: длительное курение значительно увеличивает риск развития серьезных заболеваний. Например:

курильщики в 13 раз чаще страдают от стенокардии;

в 12 раз чаще у них диагностируют инфаркт миокарда;

в 10 раз выше риск язвы желудка;

более 96% всех больных раком легких - это курильщики;

каждый седьмой человек с длительным стажем курения страдает облитерирующим эндартериитом - тяжелым заболеванием сосудов.

Эти цифры показывают, насколько опасна привычка курить для сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.

В рамках исследования в Касторенской ЦРБ было изучено состояние 70 взрослых пациентов с заболеваниями дыхательной системы. У половины из них (32 человека) стаж курения составлял более 5 лет. Анализ показал, что у пассивных курильщиков (людей, чьи близкие постоянно курят дома) кашель был ярко выражен и наблюдался у большинства из них на начальных этапах госпитализации. Однако к 10-му дню лечения у пассивных курильщиков симптомы значительно уменьшались благодаря отсутствию табачного дыма в окружающей среде и медикаментозной терапии.

У активных курильщиков ситуация была иной: кашель усиливался у 70% пациентов к 10 дню госпитализации и сохранялся у половины из них даже после двух недель лечения. Это связано с постоянным воздействием ядовитых веществ в дыме и сложностью очищения дыхательных путей у тех, кто продолжает курить.

Также было отмечено, что одышка сохранялась у 40% пациентов с большим стажем курения (более 15 лет), особенно у тех, кто страдает бронхиальной астмой или хроническим бронхитом. Эти данные подтверждают: курение усугубляет течение заболеваний дыхательной системы и затрудняет их лечение.

Электронные сигареты: модное увлечение или новая опасность

В последние годы популярность приобрели электронные сигареты или вейпы - устройства для ингаляции никотина в виде пара. Многие молодые люди считают их безвредной альтернативой обычным сигаретам или способом бросить курить. Однако научные исследования показывают обратное: электронные сигареты не избавляют от никотиновой зависимости и могут быть даже более опасными.

Вейпы содержат жидкость с никотином и различными добавками, включая витамин Е ацетат - вещество, связанное с тяжелыми заболеваниями легких (например, так называемой болезнью EVFLI (e - cigarette, or vaping, product use associated lung injury)).

В США уже зарегистрировано более 2000 случаев пострадавших от этого заболевания и десятки смертей. Кроме того, использование электронных сигарет увеличивает риск развития бронхита, пневмонии, астмы и даже рака легких.

Особую тревогу вызывают случаи зависимости среди подростков: воздействие на мозг в этом возрасте может привести к снижению памяти, эмоциональной нестабильности и депрессиям. Также существует риск перехода на обычные сигареты после использования вейпов.

Почему важно отказаться от курения

Отказ от курения - это лучший способ сохранить здоровье и продлить жизнь. Он помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и других тяжелых болезней. Особенно важно избегать пассивного курения - дыма в доме или на работе - поскольку он также вреден для окружающих.