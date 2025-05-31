Врач предупредила об опасностях голодания

Эксперт из Пироговского Университета предупредила об опасностях голодания и резкого снижения веса. По словам Ульяны Маховой, ассистента кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины, жировая ткань накапливает токсины, которые при активном похудении попадают в кровь, перегружая печень и почки.

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При резком ограничении питания организм испытывает стресс, повышается уровень кортизола, что ведёт к накоплению жира в области живота и нарушению гормонального баланса. У женщин может сбиться менструальный цикл, у мужчин — снизиться фертильность. Кроме того, возрастает риск развития диабета 2 типа из-за изменения чувствительности к инсулину, предупреждает Ульяна Махова.

Для комфортного и здорового похудения эксперт рекомендует избегать жёстких диет, снижать калорийность постепенно (на 500–700 ккал в сутки), поддерживать баланс питательных веществ, заниматься умеренными физическими нагрузками. Также важно проконсультироваться с диетологами перед началом программы похудения.