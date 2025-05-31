В каком возрасте нужно бросить курить, чтобы продлить жизнь

Отказ от курения может продлить жизнь в любом возрасте. Об этом заявил главный внештатный кардиолог России Сергей Бойцов, говорится в telegram-канале Минздрава.

По словам врача, если бросить курить в 30 лет, то можно продлить жизнь на 10 лет, в 40 лет - на 9 лет, в 50 лет - на 6 лет.

Он также подчеркнул, что безопасных форм табака не бывает.

"Все виды табачных изделий, включая так называемые легкие сигареты, сигареты с фильтром, сигары, трубки, оказывают крайне негативное влияние на здоровье", - сказал Бойцов.

Кардиолог обратил внимание, что многие пытаются бросить вредную привычку, заменяя сигареты на альтернативные варианты, однако становятся "двойными курильщиками".

Между тем, табачный дым содержит до семи тысяч различных химических веществ, а каждые шесть секунд один человек в мире умирает от болезней, связанных с потреблением табака. Ежегодно курение убивает около 8 млн человек, из которых около 1,3 млн смертей связаны с воздействием вторичного табачного дыма.

В Роспотребнадзоре сообщили, что с начала года из оборота изъято около тысячи штук табачной продукции, которая не соответствовала обязательным требованиям.