Врач объяснила, что губит поджелудочную быстрее сахара в еде

Сахар из газировки и фруктовых соков значительно увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые.

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Этот эффект проявляется гораздо сильнее, нежели в случае, когда вы просто едите сладкое, отметила в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

При регулярном употреблении фруктового сока (например, на завтрак), даже если он не содержит добавленного сахара, повышается риск диабета примерно на 15%, пишет врач, приводя выводы исследователей.

Как объяснила врач, "жидкий" сахар в напитках особенно вреден, потому как, всасываясь, резко повышает уровень глюкозы в крови. Все это приводит к всплескам инсулина и большой хронической нагрузке на поджелудочную железу.

В результате развивается инсулинорезистентность.

"Это ключевой механизм развития диабета второго типа", - отметила врач, подчеркнув, что помимо прочего сладкая газировка - прямой и быстрый путь к ожирению.

Специалист посоветовала ограничить сладкие напитки. Фруктовые соки, даже "100% натуральные", - не исключение.