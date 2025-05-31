Врачи объяснили, что провоцирует развитие бронхиальной астмы у детей

Сезон цветения становится серьезным испытанием для людей с аллергией. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства объяснили механизм воздействия аллергенов и причины возникновения бронхиальной астмы. По данным Союза педиатров России, 6,2 миллиона российских детей страдают этим заболеванием, сообщает «360.

Бронхиальная астма проявляется затрудненным дыханием, сухим кашлем, хрипами и приступами удушья. Директор института Нисо Одинаева пояснила, что при контакте с аллергенами возникает воспаление слизистой бронхов, приводящее к сужению дыхательных путей. По ее словам, у большинства детей заболевание проявляется до пяти лет, а первые симптомы могут появиться уже на первом году жизни.

Основными провокаторами болезни специалисты называют вирусные инфекции, домашнюю пыль, пыльцу растений, шерсть животных, плесень, табачный дым и наследственную предрасположенность.

Аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова отметила, что бронхоспазм может развиваться как стремительно, так и постепенно. При обострении сужение бронхов способно вызвать дыхательную недостаточность, создающую угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Современная медицина позволяет детям с астмой вести активный образ жизни учиться, заниматься спортом и развиваться. Врачи подчеркивают, что для этого необходимо строго соблюдать назначенное лечение и медицинские рекомендации.

Ранее врач аллерголог-иммунолог рассказала, какие растения чаще всего провоцируют аллергию. По словам эксперта, этот недуг можно отнести в категорию заболеваний, которые передаются по наследству.