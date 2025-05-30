Врач предупредила о последствиях чистки кишечника

Различные детокс-диеты, слабительные чаи, гидроколонотерапия не помогают очистить организм, заявила гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева. О последствиях таких чисток кишечника она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

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«Стоит отметить, что в медицине не существует понятия "шлаки", а проводить различные процедуры по очищению кишечника бесполезно, поскольку он самостоятельно очищается благодаря естественным процессам — перистальтике и регулярному стулу. При этом печень и почки нейтрализуют и выводят токсины без помощи каких-либо детокс-программ», — рассказала врач.

Она подчеркнула, что такие чистки не только бесполезны, но и опасны для здоровья. Например, регулярное проведение гидроколонотерапии или клизм вымывает полезные бактерии из кишечника, что нарушает баланс его микрофлоры, а также приводит к травмам слизистых кишечника, уточнила она.

Доктор добавила, что чаи со слабительным эффектом могут вызывать обезвоживание. Кроме того, длительное употребление подобных напитков может спровоцировать привыкание, в результате чего ЖКТ перестает работать самостоятельно.

"Различные детокс-программы, например употребление исключительно соков, или длительные периоды голодания лишают организм необходимых питательных веществ: белков, жиров и клетчатки, что негативно сказывается на пищеварении. Более того, столь жесткие ограничения могут вызвать развитие желчнокаменной болезни и пищевые срывы и, как следствие, набор веса".

Ранее диетолог Джоанна Аподака заявила, что шесть ежедневных привычек могут привести к проблемам с желудком и кишечником. Одной из них специалистка назвала недостаточное употребление воды.