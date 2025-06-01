Диетолог назвала пользу подорожника

Чтобы «не набрасываться» на еду, можно выпить стакан кисломолочного продукта с добавлением гречки или белка.

Такой «коктейль» следует употреблять в качестве перекуса, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Соломатина.

«Можно использовать подорожник. Это клетчатка, но снижает аппетит, перед едой хорошо некоторым помогает. До еды можно выпить стакан воды. Ещё хорошо не просто воду, допустим, выпить. Взять однопроцентный кефир, только он не должен быть кислый. Кислота может стимулировать аппетит, любой кисломолочный [продукт — прим. ГМ], простоквашу, можно туда ложку гречки, как коктейль размешать. Или туда можно ложку любого белка из баночки — соевого, горохового, сывороточного. И это как перекус. Уже человек не набросится на еду».

Ранее диетолог рассказала, как привести фигуру в форму к лету. Для этого необходимо исключить из рациона сахар, мучные изделия и солёную пищу. Тарелку стоит уменьшить и поделить на три части. Снижению веса будут способствовать запечённые или приготовленные на пару продукты, «некрахмалистые» овощи и нежирный белок.