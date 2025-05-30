Эксперты рассказали, как сузить талию и убрать боли в спине

Многие стремятся обрести плоский живот и стройную талию, но достичь этого удается не каждому. Эксперты в области фитнеса подчеркивают, что зачастую проблема кроется в недостаточной активности глубоких абдоминальных мышц, пишет Pravda.ru.

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Эти мышцы крайне важны не только для создания привлекательного силуэта, но и для поддержания правильной осанки и здоровья спины. Упражнение «вакуум» представляет собой изометрическую тренировку, при которой мышцы напрягаются без активного движения. Основной мишенью является поперечная мышца живота – самая глубокая мышца брюшного пресса. Согласно данным медицинского издания Medical News Today, именно эта мышца обеспечивает стабильность позвоночника, предотвращая избыточное напряжение, которое может привести к болям и травмам.

Выполнять «вакуум» можно в различных положениях: лежа на спине, стоя на четвереньках, сидя или стоя. Каждая позиция оказывает различное воздействие на мышцы, но все они направлены на активацию глубоких слоев брюшного пресса. Тем, кто занимается йогой, наверняка знакомо подобное упражнение, когда инструктор предлагает «подтянуть пупок к позвоночнику». Это и есть разновидность «вакуума», укрепляющего мышцы кора.

Техника выполнения: пошаговая инструкция Для начинающих рекомендуется начать в положении лежа на спине: согните ноги в коленях, стопы плотно прижмите к полу, поясница должна касаться поверхности. На выдохе втяните живот, стараясь максимально приблизить пупок к позвоночнику, удерживайте напряжение мышц в течение 5-15 секунд, при этом не задерживайте дыхание. Повторите упражнение 4-5 раз. Более продвинутые варианты – на четвереньках или стоя, при этом сохраняются те же принципы дыхания и удержания.

Польза «вакуума» для здоровья и профилактика болей в спине Известный американский физиотерапевт Кристин Линдерс рекомендует данное упражнение для укрепления абдоминальных мышц, особенно для профилактики и облегчения хронических болей в нижней части спины.

Недавние исследования подтверждают, что регулярное выполнение «вакуума» на протяжении пяти недель может существенно уменьшить болевые ощущения и улучшить подвижность у людей, ведущих малоподвижный образ жизни.