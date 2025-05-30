Эта поза кажется удобной и даже элегантной, но врачи предупреждают: привычка постоянно сидеть нога на ногу может сыграть с вами злую шутку.

Дело в том, что в этом положении таз оказывается в скрученном состоянии, а нагрузка на позвоночник и тазобедренные суставы распределяется неравномерно. Если вы проводите в такой позе часы изо дня в день, может начать болеть поясница или возникнуть дискомфорт в суставах.

Есть и другая проблема – при перекрещивании ног нарушается кровоток. Особенно это актуально для тех, кто склонен к варикозу: сосуды пережимаются, и отток крови ухудшается.

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Важно понимать: если вы время от времени закидываете ногу на ногу – в этом нет ничего страшного. Но если это стало основной позой на работе или дома, лучше чередовать положение тела и вставать чаще. Это поможет сохранить здоровье позвоночника, суставов и сосудов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-невролог Сергей Длин.