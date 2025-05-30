Как правильно выбрать пробиотики

В этой статье RuNews24.ru рассмотрим четыре ключевых пункта, которые помогут избежать распространенных ошибок при подборе пробиотиков. Врач и биохакер Владимир Попов расскажет, как грамотно подходить к управлению своей микробиотой.

© runews24.ru

Пробиотики не "приживаются" в кишечнике. «Одной из распространенных ошибок является мнение, что пробиотики, которые мы принимаем внутрь, смогут «прижиться» в нашем кишечнике на постоянной основе. На самом деле, это не так. Пробиотики создают временный положительный контакт с существующей микробиотой, что действительно может иметь смысл, но надежды на их долговременное существование в нашей кишочной флоре не стоит возлагать»,- рассказал врач.

Чтобы эффективно «вырастить» и поддерживать свою микробиоту, нужно обязательно употреблять достаточное количество клетчатки и продуктов, содержащих Омега-3. Эти вещества действуют как пребиотики, обеспечивая «топливо» для нашей кишечной микробиоты. Не допускайте дефицита клетчатки в своем рационе и остерегайтесь провоспалительных продуктов, таких как рафинированные сахара и трансжиры.

«Несмотря на популярность комплексных пробиотиков, они могут не подойти некоторым людям. Если у вас есть проблемы с микробиотой, например, после курса антибиотиков или сложности с усвоением клетчатки, стоит рассмотреть возможность замены пробиотиков на метабиотики»,- поделился Владимир Попов.

Важно проводить исследования своей микробиоты, чтобы понимать, что происходит внутри вашего организма. Например, если у вас слишком много бифидобактерий, прием дополнительных может оказаться избыточным. На данный момент наиболее достоверный метод исследования микробиоты — «генетика микробиома».

Альтернатива пробиотиков: Метабиотики и лизаты

Теперь перейдем к вариантам, которые могут заменить пробиотики для детей и взрослых. Метабиотики и их производные, такие как лизаты, становятся все более популярными. Лизаты бактерий – это не живые бактерии, а их клетки, расщепленные на пептиды.

Жидкий фитолизатсодержит не только лизаты бактерий, но и такие полезные компоненты, как алоэ и куркумин. Фитолизаты для малышей: аналогично способствует здоровью кишечника с учётом детских нужд. Метабиотик в жидкой форме: с нейтральным вкусом подойдет как взрослым, так и детям. Метабиотик в саше — это растворимый метабиотик с хорошим составом, дополненный пребиотиком, курильским чаем и расторопшей.

Учитывая эти рекомендации, вы сможете более осознанно подходить к выбору пробиотиков и эффективно заботиться о своем здоровье!