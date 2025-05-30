Врач объяснил, как отказаться от курения

Максимально сильное желание закурить у тех, кто решился бросить привычку, продолжается не более пяти минут. Об этом рассказал заведующий отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дмитрий Макаров, поделившись способами избавиться от тяги к никотину.

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В первую очередь, перед тем как начать бросать курение, нужно продумать, как отвлечь себя в период сильной тяги. Среди таких способов: дыхательная гимнастика или увлекательное дело.

Также крайне важна физическая активность. Эксперт рассказал, что для этого подойдут любые спортивные занятия, которые приносят удовольствие — занятия в тренажерном зале, плавание, ходьба, велопрогулки и другие.

Хорошая физическая нагрузка — это источник эндорфинов, как раз в замену тех, что обеспечивает никотин, — рассказал Макаров.

Чтобы добавить себе мотивации, специалист советует начать составлять список причин, которые побудили начать бросать курить, а в отдельный столбик записать причины, подталкивающие к курению. Среди них могут быть скука, стресс или необходимость сосредоточиться. Когда человек осознает причины тяги, ему проще их избежать.

Кроме того, Макаров призвал не бояться обращаться к родственникам, друзьям или медицинским специалистам за поддержкой. Определенную пользу принесет и прочтение книг об отказе от курения, передает Aif.ru.

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