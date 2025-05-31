В Минздраве выяснили, в каких регионах курят меньше всего

Чеченская Республика занимает первое место в России среди регионов с наименьшей распространенностью курения (0,2%), следом идут Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ.

"Регионы с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года: Чеченская Республика (0,2%), Республика Ингушетия (6,17%), Кабардино-Балкарская Республика (10,31%), Карачаево-Черкесская Республика (11,18%), Ямало-Ненецкий автономный округ (11,58%)", - говорится в сообщении.

При этом, в перечне регионов с наибольшей распространенностью курения в марте 2025 года первое место заняла Еврейская автономная область (34,38%), за ней расположились: Амурская область (28,78%), Республика Бурятия (27,70%), Республика Тыва (27,13%), Республика Алтай (26,91%).

Согласно приведенным данным, наименьшие розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (нарастающим итогом) в январе-феврале 2025 года отмечаются в Чеченской Республике (0 тыс. штук), Республике Ингушетия (0 тыс. штук), Республике Дагестан (0,02 тыс. штук), Кабардино-Балкарской Республике (0,05 тыс. шт.) и Республика Северная Осетия - Алания (0,06 тыс. штук).

Наибольшие розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (нарастающим итогом) в январе-феврале 2025 года наблюдались в Магаданской области (0,34 тыс. штук), Камчатском крае (0,30 тыс. штук), Сахалинской области (0,30 тыс. штук), Еврейской автономной области (0,28 тыс. штук) и Мурманской области (0,28 тыс. штук).

Распространенность табакокурения в России

Как уточнили в пресс-службе, значение показателя "Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более" в Российской Федерации, по оперативным расчетам ЦНИИОИЗ Минздрава России, повысилось с 18,48% в марте 2024 года до 18,50% в марте 2025 года, что соответствует росту значения показателя на 0,1%. Также значение показателя распространенности курения снизилось с 18,68% в феврале 2025 года до 18,50% в марте 2025 года, что соответствует снижению на 1%.

Годовые значения показателя распространенности курения, по данным Росстата, с 2019 года демонстрируют тенденцию к снижению: в 2019 году значение показателя составило 23,2%, в 2020 году - 21,5% (снижение на 7,3% год к году), в 2021 году - 20,3% (снижение на 5,6% год к году), в 2022 году - 19,2% (снижение на 5,4% год к году), в 2023 году - 18,7% (снижение на 2,6% год к году), в 2024 году - 18,6% (снижение на 0,5% год к году).