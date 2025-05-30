Онколог оценил новый тренд по оздоровлению кишечника

Врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова прокомментировала тренд среди американцев, которые стали массово скупать кефир.

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Еще весной сообщалось, что блогеры из США распробовали продукт после того, как одно из исследований показало его потенциал в профилактике болезни Альцгеймера. Также отмечалось, что напиток способен оздоровить микробиоту кишечника и уменьшает воспаление.

По словам Елены Смирновой, тот факт, что "кефир стал модным", не может не радовать.

«Наконец-то в тренде что-то полезное, а не очередной фастфуд, — пишет она в своем Telegram-канале, отмечая, что речь, прежде всего, идет об источнике пробиотиков. — Кефир помогает пищеварению, полезен при запорах, нормализует микрофлору. Главное - выбирайте свежий, с коротким сроком хранения и без лишних добавок».

Именно такой продукт пойдет на пользу, поможет решить самые распространенные проблемы с пищеварением и оздоровить кишечник.

Есть и другие нюансы: при изжоге, гастрите с повышенной кислотностью и непереносимости от напитка лучше воздержаться.

К слову, некоторые исследования показали, что употребление кефира помогает в борьбе с газами в ЖКТ.