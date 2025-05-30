Нутрициолог предупредил о скрытой опасности риса

Рис может содержать в себе мышьяк. Более того, исследование, проведенные Калифорнийским университетом в 2018 году, показало, что в некоторых сортах уровень содержания токсина может превышать норму в несколько раз.

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По словам нутрициолога Анны Дивинской, содержание мышьяка объясняется способностью риса накапливать его, впитывая из удобрений и почвы.

В разговоре с NEWS.ru специалист рассказала, как обезопасить себя от отравления мышьяком. В первую очередь, Дивинская посоветовала правильно его готовить, обязательно промыв большим количеством воды.

Еще один способ – залить рис кипятком, варить в течение пяти минут, а затем слить воду, снова промыть и залить зерна водой, после чего готовить.

Также эксперт отметила, что содержание мышьяка в белом рисе обычно ниже, чем в коричневом. Еще один метод обезопасить себя – покупать отечественный рис, так как в России содержание мышьяка в почве и удобрениях регулируется на законодательном уровне.

Ранее южнокорейские ученые скрестили рис с мясом. Также эксперты поделились мнениями о вреде и пользе искусственных яиц.