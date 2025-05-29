Какие травы и специи естественным образом снизят давление

Повышенное кровяное давление встречается у каждого третьего жителя Соединённых Штатов. Оно может также привести к болезням сердца и инсульту. Вот какие травы и специи помогают справиться с этой проблемой.

Базилик. В его состав входит антиоксидант эвгенол, который действует как естественный блокатор кальциевых каналов. За счёт этого базилик расслабляет кровеносные сосуды и не даёт кальцию проникать туда, где его быть не должно.

Чеснок. Аллицин в чесноке помогает расслабить кровеносные сосуды, способствует здоровому кровообращению. В некоторых исследованиях отмечается, что экстракт чеснока может так же влиять на артериальное давление, как некоторые лекарства.

Тимьян. Он содержит много розмариновой кислоты, которая поддерживает кровоток, расслабляет кровеносные сосуды, борется с воспалением. Согласно некоторым исследованиям, она может блокировать ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), что значительно снижает кровяное давление.

Петрушка. Это хороший источник витамина С и каротиноидов. Эти антиоксиданты снижают артериальное давление и уровень "плохого" холестерина.

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Семена сельдерея. Они действуют как блокаторы кальциевых каналов и снижают давление. Ещё в них много клетчатки, которая важна для здоровья сердца.

Имбирь. Он способствует здоровому кровообращению, работает как блокатор кальциевых каналов и ингибитор АПФ.

Корица. Исследования на людях демонстрируют, что постоянное употребление корицы помогает поддерживать здоровое артериальное давление.

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