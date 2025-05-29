Названы привычки, которые помогут вам прожить на десять лет дольше

Некоторые привычки способствуют долголетию. Их перечислил Дэйв Эспри, автор бестселлеров по версии NY Times «Heavyly Meditated», эксперт в области здравоохранения и биотехнологий.

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Тренировка мышц. Мышечная масса - это то, что помогает жить дольше. Мышцы делают вас подвижным, поддерживают метаболическое здоровье, помогают в контроле уровня сахара в крови. Простейший способ начать - это выполнять четыре упражнения: отжимания, подтягивания, приседания и становая тяга.

Улучшение VO2 Max. Это показатель того, сколько кислорода организм потребляет во время тренировок. Наука связывает более высокий VO2 max с более долгой жизнью. Лучший способ улучшить этот показатель - интервальные спринтерские тренировки.

Глубокий сон. Сосредоточьтесь при этом на качестве сна, а не на его количестве. Стремитесь каждую ночь к 1,5 часам глубокого сна и 1,5 часам быстрого сна.

Медитации. Они избавляют от стресса, который и является главным фактором старения.

BICEP. Это расшифровывается как Brief Intentional Conscious Exposure to Pain (кратковременное намеренное осознанное воздействие боли). Например, это сауна, холодные погружения, высокоинтенсивные упражнения.

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Создание сообщества. Исследования демонстрируют, что люди с более крепкими социальными связями живут дольше. Можете вступить в местный клуб по интересам.

Дневник благодарности. Каждое утро и каждый вечер записывайте три вещи, за которые вы благодарны. Это поможет снизить уровень стресса.

Отслеживание показателей. Для этого регулярно сдавайте анализы и носите устройство на базе ИИ.

Фильтрация воздуха и воды. Лучше всего приобрести фильтр для воды во всём доме. Кроме того, вдыхание загрязнённого воздуха может вызвать окислительный стресс в организме и быстро состарить.

Приём витаминов и минералов. Вам понадобятся жирорастворимые витамины D, A, K и E, а также минералы.

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