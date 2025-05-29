Фитнес-тренер рассказала о пользе берпи

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла пользу берпи. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Берпи — это функциональное упражнение, сочетающее элементы приседания, планки, отжимания и прыжка.

«Правильная техника выполнения включает несколько смен позиций. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Присядьте, упираясь руками в пол. Теперь оттолкнитесь ногами назад и перейдите в положение планки. Выполните одно отжимание. Вернитесь в положение приседа. И в финале вскочите вверх с поднятыми руками», — рассказала специалист.

Бахтурина подчеркнула, что важно выполнять упражнение плавно и без рывков. Начинающим можно выполнять облегченный вариант: в планку можно опускаться не прыжком, а шагами, можно исключить отжимание и вместо этого задержаться в планке или не делать прыжок в конце.

Упражнение берпи задействует практически все тело, включая нижнюю часть тела (ягодицы, квадрицепсы, икроножные мышцы), кор (пресс, поясница, косые мышцы живота), верхнюю часть тела (грудные мышцы, трицепсы, плечи). Кроме того, активно работает сердечно-сосудистая система, повышая выносливость организма.

Также Бахтурина перечислила плюсы берпи.

«Упражнение позволяет улучшить координацию и баланс, развивает силу, выносливость и скорость. Оно повышает частоту сердечных сокращений, что способствует сжиганию калорий. Кроме того, упражнение комплексное, то есть задействует, действительно, бóльшую группу мышц. Еще один важный плюс — оно не требует оборудования, его можно выполнять в любом месте», — отметила тренер.

Ранее Бахтурина посоветовала топ-4 эффективных упражнения с фитнес-мячом. С их помощью можно натренировать руки, ягодицы, внутреннюю поверхность бедра и пресс.