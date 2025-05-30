Пять мифов о шоколаде, в которые пора перестать верить

Шоколад — одно из любимейших лакомств россиян. По данным ВЦИОМ, 39 процентов сладкоежек предпочитают конфеты, в том числе шоколадные, а 26 процентов — любой шоколад. Однако на фоне роста популярности ЗОЖ вокруг этого продукта возникает все больше мифов. О самых популярных заблуждениях, которые мешают многим наслаждаться вкусом и пользой шоколада, «Вечерней Москве» рассказали врач-стоматолог, доктор медицинских наук Олесь Шевченко и психолог Надежда Ерофеева.

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Миф 1. ЗОЖ и шоколад несовместимы

На самом деле, ЗОЖ — это не про питание исключительно листьями салата и отказ от сахара и глютена. Он про осознанность и баланс всех сфер жизни, включая физическое и ментальное здоровье, подчеркнула психолог. Любимая еда в разумных количествах пойдет на пользу настроению, в то время как постоянные запреты могут вызывать навязчивые мысли о еде и стойкое желание переедать «запрещенку».

«Вместо того чтобы полностью ограничивать себя в сладком, стоит разрешить себе иногда наполнять жизнь источниками удовольствия. При таком раскладе вряд ли захочется объедаться шоколадом: чтобы насладиться вкусом, будет достаточно нескольких конфет», — считает эксперт.

Миф 2. Шоколад приводит к набору веса

По ее словам, это заблуждение вытекает из предыдущего, однако лишний вес чаще всего появляется не из-за конкретного продукта, а из-за переедания. Причин этому может быть много, включая постоянные попытки «держать ЗОЖ». В результате жесткие ограничения могут эмоционально выматывать.

Шоколад в таком случае является лишь способом «заесть» раздражение, усталость или тревогу, отметила Ерофеева:

«Ведь чем больше в жизни стрессовых ситуаций, тем чаще рука тянется к еде. Необходимо учиться снимать эмоциональное напряжение другими способами — это может быть массаж, йога, дыхательные практики. Кроме того, стоит устранить причину раздражения, и тогда проблема перееданий может пройти сама собой».

Есть шоколад можно даже в том случае, если необходимо следить за весом и считать калории. Например, если в день съесть пару конфет из стандартной коробки ассорти из темного и молочного шоколада, то организм получит всего около 80–90 Ккал. Такое количество калорий будет несложно вписать в суточную норму.

Миф 3. Шоколад вызывает зависимость

По мнению психолога, заблуждение основывается на том, что шоколад стимулирует выработку дофамина — «гормона удовольствия»:

«Он действительно может формировать психологическую привязанность, но только если с его помощью пытаться заедать какое-либо напряжение, например, скуку, грусть или одиночество. При этом гормон не вызывает физическую зависимость, а потому и избавляться надо не от шоколада, а от привычки подменять истинные чувства сладким. Если научиться осознавать свои потребности, то сладкое всегда будет оставаться только приятным лакомством».

Миф 4. Шоколад — главная причина кариеса

Врач-стоматолог Олесь Шевченко заверил: кариес возникает не из-за самого шоколада, а из-за неправильной гигиены рта.

«Продукты с сахаром могут способствовать размножению бактерий, но только в том случае, если частицы сладкой пищи долго задерживаются на зубах. Главное — потреблять умеренное количество сладкого и чистить зубы или полоскать рот после него», — подчеркнул специалист.

Миф 5. Шоколад делает эмаль зубов темнее

Многие опасаются, что шоколад может вызывать потемнение эмали, заметил стоматолог.

«Однако это не более чем миф. Сам по себе шоколад не является причиной изменения цвета зубов. А вот избыток кофе, черного чая, красного вина и злоупотребление курением, а также недостаточная гигиена рта могут влиять на цвет эмали», — перечислил Шевченко.

Шоколад же даже полезен для зубов: в нем есть теобромин — вещество, укрепляющее эмаль, добавил врач.

«Оно стимулирует выработку собственных кристаллов гидроксиапатита (основного компонента твердой ткани зуба), тем самым обеспечивая естественную реминерализацию эмали. Таким образом она становится более плотной и устойчивой к воздействию кислот», — пояснил стоматолог.

Многие привыкли считать шоколад доступным источником удовольствия, но, помимо этого, он обладает массой полезных свойств. «ВМ» обсудила с диетологом Еленой Соломатиной главные преимущества шоколада и узнала, стоит ли включать его в рацион людям старше 50 лет.