Названа часть лица, подверженная повышенному риску рака кожи

Американский дерматолог доктор Майкл Парк напомнил о необходимости тщательно наносить солнцезащитный крем на все открытые участки кожи, включая уши. Пренебрежение этой зоной может значительно повысить риск развития рака кожи. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

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По словам врача, чаще всего встречаются два типа рака кожи — меланома и карцинома. Меланома считается самым агрессивным видом — на нее приходится около 80% всех летальных исходов рака кожи. Этот тип занимает второе место по распространенности в Великобритании и развивается в верхнем слое кожи. При этом, как отмечает доктор Парк, в 90% случаев заболевание вызвано воздействием ультрафиолетового излучения, в том числе от солнца и соляриев, а значит, его можно предотвратить.

«Самый распространенный тип рака кожи — агрессивная плоскоклеточная карцинома головы и шеи — также может стать смертельной, однако она не так быстро прогрессирует», — подчеркнул специалист.

Хотя немеланомные формы, такие как базально-клеточная и плоскоклеточная карциномы, зачастую хорошо поддаются лечению, в большинстве случаев требуется хирургическое вмешательство, особенно при позднем выявлении.

Доктор Парк рекомендует использовать солнцезащитный крем каждый день и не забывать про уши — одну из наиболее уязвимых и часто игнорируемых зон.