Как сделать пластическую операцию незаметной

Стройная фигура, красивая грудь, подтянутая кожа — сегодня к такому результату помогает прийти не только усердная работа над собой, но и современные методики эстетической хирургии.

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Врач-пластический хирург Мария Ситникова рассказала «Рамблеру», бывает ли пластика незаметной и при каких операциях результат выглядит максимально естественно.

Липоскульптура

Про липосакцию знают или хотя бы слышали почти все: это хирургический метод удаления жировой ткани через мелкие проколы, без разрезов. Следов такая операция практически не оставляет. Но пластическая хирургия уже шагнула вперёд: теперь в тренде высокоточная ультразвуковая липосакция и липоскульптура тела.

Преимущество ультразвуковой липосакции заключается в том, что ультразвук разбивает жировые клетки, превращая их в эмульсию. Операция максимально деликатная и подходит даже стройным людям. Мария Ситникова Пластический хирург

В свою очередь липоскульптура — это комбинация липосакции и липофилинга — моделирования фигуры с помощью «пересадки» собственных жировых клеток из зоны, где их слишком много, туда, где их не хватает. Так можно «сделать» талию, подчеркнуть бицепс и даже создать пресс — без спорта и диет. В данном случае для восполнения недостающего объёма вводится жир, полученный в процессе ультразвуковой липосакции. Кстати, пластическим хирургам хорошо понятно: фигуры сестер Кардашьян — пример удачно выполненной липоскульптуры.

Увеличение груди

Современные методики увеличения груди предполагают использование силиконовых имплантатов последнего поколения. Они, во-первых, идеально мягкие и упругие, а, во-вторых, выглядят максимально натурально, в том числе за счет того, что женщины все чаще отказываются от чрезмерно больших объемов. Разрез делают на границе пигментированной части ареолы и после заживления даже самый придирчивый взгляд не заметит никаких следов вмешательства.

Кстати, технологии шагнули еще дальше - теперь есть минимально инвазивные операции - 15 минут и даже без общего наркоза. Это имплантаты Mia, с помощью которых можно быстро и безопасно увеличить грудь на 1,5-2 размера. Мария Ситникова Пластический хирург

Эндоскопическая хирургия лица и шеи

Эндоскоп — прибор, незаменимый в пластической хирургии: с его помощью можно делать крохотные, незаметные разрезы. Хирурги используют эту технологию, в частности, для подтяжек лица и пластики шеи. — Разрезы от этих операций располагаются в волосистой части головы и в подподбородочной зоне. После периода реабилитации даже самый искушённый наблюдатель не разглядит следов пластики. Мария Ситникова Пластический хирург

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Сочетание косметологии и хирургии

Многие считают, что сначала надо попробовать привести себя в порядок с помощью аппаратной косметологии, а уже потом, если результат не устраивает, обращаться к пластической хирургии. Однако врачи уверены: эти две методики не заменяют, а дополняют друг друга. Более того, аппаратные процедуры помогают улучшить эффект от пластики и ускорить реабилитацию.