Когда лучше всего употреблять костный бульон для здоровья

В костном бульоне содержатся коллаген и аминокислоты, которые поддерживают здоровье кишечника. улучшают сон и не только. При этом для получения максимальной пользы такой бульон нужно пить в определённое время.

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Для здорового кишечника. Лучше всего в этом случае употреблять костный бульон с утра. Начало дня с этого напитка поможет запустить работу пищеварительной системы и защитить слизистую желудка. Также костный бульон содержит глутамин, который поддерживает здоровье кишечника.

Для лучшего сна. Пейте костный бульон вечером. Исследования демонстрируют, что глицин в составе этого бульон способствует лучшему сну, снижая температуру тела и влияя на циркадные ритмы.

Для большего количества энергии. Добиться этого поможет утренний костный бульон. Он также содержит много белка и воды, улучшает настроение, поддерживает работу мозга.

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Для питания во время тренировки или восстановления. Пейте костный бульон до или после тренировки. Он даст организму аминокислоты, белок, электролиты.

Для поддержки иммунитета. Лучше всего в этом случае пить костный бульон вечером. Глицин и другие аминокислоты в этом бульоне уменьшают воспаление, снижая риск возникновения болезни Крона, волчанки, ревматоидного артрита, язвенного колита.

Для контроля веса. Употребляйте костный бульон во второй половине дня. Он довольно низкокалорийный и содержит белок.

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