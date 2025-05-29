Эксперт предупредил об еще одной опасности клещей

Укус клеща может спровоцировать аллергию на молоко и мясо, предупредил иммунолог Николай Крючков. Еще одну неочевидную опасность клещей он раскрыл в беседе с KP.RU.

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Крючков отметил, что долгое время причину появления непереносимости мясных и молочных продуктов не понимали. Однако в ходе исследований удалось сначала установить связь между пищевой аллергией и укусами клещей, а затем и понять, почему это происходит.

По словам эксперта, в мясе и молоке содержится вещество под названием альфа-Гал. Оно же содержится в слюне некоторых клещей. После укуса таких насекомых иммунная система иногда начинает перестраиваться, что приводит к появлению аллергической реакции на альфа-Гал.

«Из-за этого при следующем приеме мяса могут возникнуть сыпь, боли в животе, тошнота», — предупредил иммунолог.

Он добавил, что очень часто люди не понимают, что у них аллергия на мясо и молоко, так как симптомы обычно выражаются не сильно и появляются спустя несколько часов после еды. Поэтому обычно их принимают за признаки нарушения ЖКТ, заключил Крючков.

Ранее врач общей практики Марина Бережная предостерегла россиян от нескольких опасных ошибок при укусе клеща. По ее словам, не нужно доставать клеща подручными средствами — маслом, лаком для волос, спиртом.