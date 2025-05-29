Эксперт развеял миф о вреде «откладывания» будильника

Грамотное откладывание сигнала будильника помогает преодолеть инерцию сна — чувство разбитости и сонливости после пробуждения. Об этом рассказал доктор Давид Каллехо в интервью изданию Vanitatis.

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По словам врача, долгое время считалось, что привычка нажимать на «повтор» сигнала нарушает циркадные ритмы и способствует дневной усталости. Однако современные исследования, в частности работы ученых из Стокгольмского университета, показывают, что умеренное откладывание пробуждения может быть полезным.

«Если будильник откладывать лишь один раз в первые 30 минут после пробуждения, это может помочь снизить так называемую инерцию сна — состояние сонливости и дезориентации, возникающее при резком пробуждении. За это время организм успевает перейти из глубоких фаз сна в более легкие, что способствует более мягкому и осознанному пробуждению», — рассказал доктор Каллехо.

Эксперт отметил, что подобная стратегия может быть полезной для тех, кто с трудом встает по утрам. Главное — не злоупотреблять этой привычкой и не заменять ею полноценный сон. Специалист подчеркнул: регулярный режим сна и достаточная продолжительность ночного отдыха по-прежнему остаются основой хорошего самочувствия.