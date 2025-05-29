Наш организм каждый день сталкивается с миллиардами бактерий, вирусов и других внешних угроз. Чтобы с ними бороться, в костном мозге ежедневно вырабатывается около 100 миллиардов иммунных клеток. Все эти клетки состоят из белка – он нужен, чтобы строить и обновлять их.

Поэтому полноценное потребление белка – не просто вопрос питания, а основа крепкого иммунитета. Если белка не хватает, организм начинает экономить ресурсы, иммунная защита ослабевает, и человек становится уязвимым к инфекциям и болезням.

Что стоит исключить из рациона, чтобы улучшить здоровье

К сожалению, одна из самых частых проблем современного рациона – недостаток именно белковой пищи. Это может происходить незаметно: вроде бы еда есть, но организму все равно не хватает строительного материала для защиты и восстановления.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-невролог Александр Шишонин.