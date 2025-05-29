Паническая атака или инсульт: когда точно пора звонить в «скорую», и как отличить опасное состояние от панической атаки

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Когда сердце колотится, дыхание сбивается, а тело, будто, перестаёт слушаться, — первое, что приходит в голову: «Я умираю». Разбираемся с экспертом, как отличить паническую атаку от инсульта.

Как отличить паническую атаку от инсульта
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Для многих людей такие симптомы становятся пугающим первым опытом панической атаки. Но что, если это не тревожное расстройство, а настоящий инсульт? В беседе с ИА RuNews24.ru врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов подчеркнул: ошибиться — опасно, а терять время — смертельно.

Но как отличить опасное от пугающего, когда нельзя терять ни секунды, и что должен знать каждый, чтобы спасти жизнь — себе или другому. По словам врача, вызывать скорую помощь нужно (103 или 112 с мобильного телефона), если наблюдаются один или несколько следующих симптомов: внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги (особенно с одной стороны), внезапные трудности с речью, пониманием речи или спутанность сознания, внезапное ухудшение зрения на один или оба глаза, внезапные проблемы с координацией, потеря равновесия, головокружение, резкая сильная головная боль без видимой причины, потеря сознания.

«Это признаки инсульта, и медлить нельзя: чем раньше начнется лечение, тем выше шанс сохранить здоровье и жизнь», - отметил врач.

Инсульт или паническая атака — как отличить

Инсульт:

  • Начало внезапное, без причины
  • Речь затруднена, невнятная
  • Слабость с одной стороны тела
  • Онемение обычно с одной стороны
  • Часто наблюдается асимметрия лица
  • Дыхание может быть нормальным или нарушенным
  • Сердцебиение может быть нарушенным
  • Продолжительность - минуты-часы, может остаться навсегда
  • Сознание и мышление спутанное, дезориентация

Паническая атака:

  • Начало часто после стресса или страха
  • Возможна одышка, но речь сохраняется
  • Слабость появляется редко, чаще ощущение слабости от гипервентиляции
  • Покалывание в руках, ногах, вокруг рта (с обеих сторон)
  • Асимметрия лица не характерна
  • Дыхание частое, поверхностное (гипервентиляция)
  • Сердцебиение часто учащенное, с перебоями
  • Обычно это состояние длится 10–30 минут, проходит самостоятельно
  • Страх смерти, чувство нереальности

Быстрый тест на инсульт: BE FAST

Английская аббревиатура, но легко запомнить:

  • B (Balance) – Потеря равновесия или устойчивости, остро возникшее головокружение?
  • E (Eyes) – Проблемы со зрением или глазами, особенно с одной стороны?
  • F (Face) – Одна сторона лица опущена? Неровная улыбка?
  • A (Arms) – Одна рука опускается при поднятии двух?
  • S (Speech) – Речь невнятная?
  • T (Time) – Время вызывать скорую!

В России придумали более простой, но не менее информативный тест на инсульт — УДАР. Принцип такой же:

Как ощущается паническая атака

  • Учащенное сердцебиение или боль в груди
  • Одышка или чувство нехватки воздуха
  • Потливость, дрожь, головокружение
  • Покалывание в руках, ногах, вокруг рта
  • Ощущение отстраненности, нереальности
  • Сильный страх, «ужас без причины»
  • Обычно проходит за 5–60 минут

«Главное правило: если сомневаетесь — вызывайте скорую! Если есть хоть малейшее подозрение на инсульт — лучше перестраховаться. Инсульт лечится эффективно только в первые 3–4,5 часа, поэтому время — критически важно», - резюмировал врач Марат Фаррахов.

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