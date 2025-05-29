Когда сердце колотится, дыхание сбивается, а тело, будто, перестаёт слушаться, — первое, что приходит в голову: «Я умираю». Разбираемся с экспертом, как отличить паническую атаку от инсульта.

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Для многих людей такие симптомы становятся пугающим первым опытом панической атаки. Но что, если это не тревожное расстройство, а настоящий инсульт? В беседе с ИА RuNews24.ru врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов подчеркнул: ошибиться — опасно, а терять время — смертельно.

Но как отличить опасное от пугающего, когда нельзя терять ни секунды, и что должен знать каждый, чтобы спасти жизнь — себе или другому. По словам врача, вызывать скорую помощь нужно (103 или 112 с мобильного телефона), если наблюдаются один или несколько следующих симптомов: внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги (особенно с одной стороны), внезапные трудности с речью, пониманием речи или спутанность сознания, внезапное ухудшение зрения на один или оба глаза, внезапные проблемы с координацией, потеря равновесия, головокружение, резкая сильная головная боль без видимой причины, потеря сознания.

«Это признаки инсульта, и медлить нельзя: чем раньше начнется лечение, тем выше шанс сохранить здоровье и жизнь», - отметил врач.

Инсульт или паническая атака — как отличить

Инсульт:

Начало внезапное, без причины

Речь затруднена, невнятная

Слабость с одной стороны тела

Онемение обычно с одной стороны

Часто наблюдается асимметрия лица

Дыхание может быть нормальным или нарушенным

Сердцебиение может быть нарушенным

Продолжительность - минуты-часы, может остаться навсегда

Сознание и мышление спутанное, дезориентация

Паническая атака:

Начало часто после стресса или страха

Возможна одышка, но речь сохраняется

Слабость появляется редко, чаще ощущение слабости от гипервентиляции

Покалывание в руках, ногах, вокруг рта (с обеих сторон)

Асимметрия лица не характерна

Дыхание частое, поверхностное (гипервентиляция)

Сердцебиение часто учащенное, с перебоями

Обычно это состояние длится 10–30 минут, проходит самостоятельно

Страх смерти, чувство нереальности

Быстрый тест на инсульт: BE FAST

Английская аббревиатура, но легко запомнить:

B (Balance) – Потеря равновесия или устойчивости, остро возникшее головокружение?

E (Eyes) – Проблемы со зрением или глазами, особенно с одной стороны?

F (Face) – Одна сторона лица опущена? Неровная улыбка?

A (Arms) – Одна рука опускается при поднятии двух?

S (Speech) – Речь невнятная?

T (Time) – Время вызывать скорую!

В России придумали более простой, но не менее информативный тест на инсульт — УДАР. Принцип такой же:

Как ощущается паническая атака

Учащенное сердцебиение или боль в груди

Одышка или чувство нехватки воздуха

Потливость, дрожь, головокружение

Покалывание в руках, ногах, вокруг рта

Ощущение отстраненности, нереальности

Сильный страх, «ужас без причины»

Обычно проходит за 5–60 минут

«Главное правило: если сомневаетесь — вызывайте скорую! Если есть хоть малейшее подозрение на инсульт — лучше перестраховаться. Инсульт лечится эффективно только в первые 3–4,5 часа, поэтому время — критически важно», - резюмировал врач Марат Фаррахов.