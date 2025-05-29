Паническая атака или инсульт: когда точно пора звонить в «скорую», и как отличить опасное состояние от панической атаки
Когда сердце колотится, дыхание сбивается, а тело, будто, перестаёт слушаться, — первое, что приходит в голову: «Я умираю». Разбираемся с экспертом, как отличить паническую атаку от инсульта.
Для многих людей такие симптомы становятся пугающим первым опытом панической атаки. Но что, если это не тревожное расстройство, а настоящий инсульт? В беседе с ИА RuNews24.ru врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов подчеркнул: ошибиться — опасно, а терять время — смертельно.
Но как отличить опасное от пугающего, когда нельзя терять ни секунды, и что должен знать каждый, чтобы спасти жизнь — себе или другому. По словам врача, вызывать скорую помощь нужно (103 или 112 с мобильного телефона), если наблюдаются один или несколько следующих симптомов: внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги (особенно с одной стороны), внезапные трудности с речью, пониманием речи или спутанность сознания, внезапное ухудшение зрения на один или оба глаза, внезапные проблемы с координацией, потеря равновесия, головокружение, резкая сильная головная боль без видимой причины, потеря сознания.
«Это признаки инсульта, и медлить нельзя: чем раньше начнется лечение, тем выше шанс сохранить здоровье и жизнь», - отметил врач.
Инсульт или паническая атака — как отличить
Инсульт:
- Начало внезапное, без причины
- Речь затруднена, невнятная
- Слабость с одной стороны тела
- Онемение обычно с одной стороны
- Часто наблюдается асимметрия лица
- Дыхание может быть нормальным или нарушенным
- Сердцебиение может быть нарушенным
- Продолжительность - минуты-часы, может остаться навсегда
- Сознание и мышление спутанное, дезориентация
Паническая атака:
- Начало часто после стресса или страха
- Возможна одышка, но речь сохраняется
- Слабость появляется редко, чаще ощущение слабости от гипервентиляции
- Покалывание в руках, ногах, вокруг рта (с обеих сторон)
- Асимметрия лица не характерна
- Дыхание частое, поверхностное (гипервентиляция)
- Сердцебиение часто учащенное, с перебоями
- Обычно это состояние длится 10–30 минут, проходит самостоятельно
- Страх смерти, чувство нереальности
Быстрый тест на инсульт: BE FAST
Английская аббревиатура, но легко запомнить:
- B (Balance) – Потеря равновесия или устойчивости, остро возникшее головокружение?
- E (Eyes) – Проблемы со зрением или глазами, особенно с одной стороны?
- F (Face) – Одна сторона лица опущена? Неровная улыбка?
- A (Arms) – Одна рука опускается при поднятии двух?
- S (Speech) – Речь невнятная?
- T (Time) – Время вызывать скорую!
В России придумали более простой, но не менее информативный тест на инсульт — УДАР. Принцип такой же:
Как ощущается паническая атака
- Учащенное сердцебиение или боль в груди
- Одышка или чувство нехватки воздуха
- Потливость, дрожь, головокружение
- Покалывание в руках, ногах, вокруг рта
- Ощущение отстраненности, нереальности
- Сильный страх, «ужас без причины»
- Обычно проходит за 5–60 минут
«Главное правило: если сомневаетесь — вызывайте скорую! Если есть хоть малейшее подозрение на инсульт — лучше перестраховаться. Инсульт лечится эффективно только в первые 3–4,5 часа, поэтому время — критически важно», - резюмировал врач Марат Фаррахов.