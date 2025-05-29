Развеяны мифы о домашних рецептах для снижения артериального давления

Есть несколько мифов, связанных с темой лечения артериальной гипертонии в домашних условиях. Так, некоторые налегают на один и тот же продукт или напиток, веря, что он помогает снижать давление. Другие убеждены, что лучше использовать натуральные продукты и травы, чем «химические» таблетки. Наконец, многие думают, что домашними средствами можно полностью заменить лекарства от высокого давления.

Анна Иванова, врач-кардиолог, ассистент кафедры кардиологии НМИЦ терапии и профилактической медицины объяснила на сайте проекта «Если у вас есть сердце», что самостоятельное лечение артериальной гипертонии практически никогда не бывает достаточно эффективным. Некоторые продукты и травы могут временно понизить давление, другие – не дадут никакого эффекта, а третьи – могут навредить, вызвав негативные реакции со стороны других органов и систем организма.

Врач рассказала о самых распространенных средствах, которые люди привыкли использовать в домашних условиях и прокомментировала, почему их не стоит воспринимать как основное средство от артериальной гипертонии.

Свежевыжатый свекольный сок преподносится в интернете как способ борьбы с высоким давлением. Есть несколько научных работ, которые подтверждают, что употребление стакана сока в день может помочь кратковременно снизить давление. Это происходит благодаря нитратам в свекле, которые помогают расширить сосуды. Однако, предупреждает кардиолог, полагаться на это средство не стоит: людям с диагностированной артериальной гипертензией оно не поможет – снижение давление будет недолгим и недостаточным. При том, что на фоне приема свекольного сока может обостриться гастрит или образоваться оксалатные камни в почках. Свекла, к тому же, содержит много сахара. Вывод специалиста: свеклу и свекольный сок можно включать в рацион, но не нужно воспринимать их как лекарство.

Чеснок – еще один продукт, который по мнению многих, «помогает с давлением». Из него готовят отвары, просто едят зубчики или используют добавки с экстрактом чеснока. Было исследование, показавшее, что ежедневный прием препаратов с экстрактом чеснока снижает уровень окислительного стресса, который является одной из причин артериальной гипертонии. Однако чеснок требует осторожности, особенно, если человек принимает антикоагулянты или имеет язвенную болезнь, поскольку такие пищевые добавки увеличивают риск кровотечений. Лучше, прежде, чем включать в свой рацион чеснок, проконсультироваться с врачом.

Чай помогает снизить артериальное давление – так полагают некоторые люди. В чае есть большое количество антиоксидантов, в том числе – полифенолов, которые благотворно влияют на организм. Есть данные, что регулярное употребление зеленого чая может снизить риски возникновения сердечно-сосудистых патологий. Однако, ученые не дают однозначный ответ по поводу влияния зеленого чая на решение проблем с давлением: некоторые исследования не подтверждают этого влияния, в других говориться о кратковременном эффекте, третьи указывают на важность количества полифенолов в чае для получения результатов. В любом случае, чай не станет терапией для людей с установленным диагнозом.

Меду традиционно приписываются целебные свойства: якобы, людям с повышенным давлением он понижает давление, а людям с пониженным – повышает. Кардиолог обращает внимание, что убедительных данных о пользе меда в решении проблем с давлением нет. Кроме того, стоит помнить, что это высококалорийный продукт, который почти полностью состоит из сахаров. Постоянное употребление меда может привести к увеличению массы тела и усугублению артериальной гипертонии.

Компресс из уксуса на голову или ступни – поклонники домашних рецептов могут советовать такое средство. Кто-то даже принимал разбавленный уксус внутрь. Врач предупреждает: уксус – довольно опасный продукт из-за своей кислотности. Ошибки в пропорциях при разбавлении могут привести к ожогам кожных покровов, а в случае приема внутрь – к ожогам пищевода. Нет научных доказательств того, что уксус помогает при артериальной гипертензии.

Травяные сборы от давления продаются в аптеках, и многие доверяют таким средствам. При этом, ученые до сих пор не дают однозначного ответа по их эффективности. Некоторые травы, действительно, обладают гипотензивным действием. Однако, состав травяных сборов иногда бывает непредсказуемым – невозможно определить, сколько действующего вещества содержится в каждом конкретном растении. В некоторых растениях есть токсичные вещества, которые имеют свойства накапливаться в организме, отравляя его. Перед применением фитосборов рекомендуется проконсультироваться с врачом. Некоторые травы могут помочь, но их эффективность и безопасность изучены недостаточно.