Как кондиционер может навредить здоровью

Ижевск. Удмуртия. В тёплое время года кондиционеры не только помогают справиться с жарой, но также могут нанести вред здоровью. Сотрудники Центра общественного здоровья Минздрава Удмуртии рассказали, чем опасен кондиционер и как его правильно использовать.

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Основная опасность состоит в резких перепадах температур. Когда человек после жары заходит в охлажденное помещение, у него происходит спазм сосудов, нарушающий естественную терморегуляцию организма. В результате создаётся повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что приводит к снижению иммунитета.

Такие перепады температуры особо опасны для людей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов, бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми патологиями. Также в группе риска дети, чья система терморегуляции ещё не совершенна, и пожилые люди у которых эта система ослаблена.

Некоторые модели кондиционеров чрезмерно осушают воздух, из-за чего у человека пересыхает слизистая оболочка носоглотки. В результате снижаются защитные функции оболочек и повышается восприимчивость организма к вирусам и бактериям.

Особо опасны неочищенные фильтры кондиционеров, в которых скапливаются болезнетворные микроорганизмы, в том числе плесневые грибы и различные аллергены. Их содержание в воздухе может стать причиной серьезного обострения заболевания у аллергиков и астматиков.

Для минимизации рисков врачи обозначили несколько правил:

перепад между температурой воздуха на улице и в помещении не должен превышать 5-7 градусов по Цельсию. Если на улице потеплеет до +35 градусов и выше, тогда перепад может достигнуть до 10 градусов;нужно регулярно очищать фильтры кондиционера и проводить профессиональное обслуживание системы;поток охлажденного воздуха нужно направлять вверх или включать режим «рассеивания».