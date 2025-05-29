Эксперт ответил, когда начинается процесс старения

Старение организма человека начинается с окончанием пубертатного периода, при этом начало этого процесса зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного человека, вне зависимости от половой принадлежности. Такое мнение высказал ТАСС врач-кардиолог, гериатр и геронтолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Ранее первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева сообщила, что процессы старения начинаются в организме человека в 25-28 лет.

"Вообще, когда заканчивается пубертат, начинается процесс старения. Наиболее вероятно, во всем цивилизованном медицинском мире считается. Да, в 25 лет, где-то примерно в эти сроки начинается", - рассказал Конев, отвечая на вопрос о начале старения организма.

По его словам, в этом возрасте внешние признаки старения пока еще не заметны, однако некоторые физиологические показатели уже достигают своего максимума. При этом начало старения организма зависит от его индивидуальных особенностей и не зависит от половой принадлежности.

Эксперт добавил, что разница в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами сокращается, так как в современных условиях образ жизни мужчин стал менее тяжелым, и разница становится незначительной.