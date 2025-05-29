Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет

Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Иван Дедов.

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Он подчеркнул, что стресс подавляет и разрушает иммунную систему.

В качестве примера своим словам он привел ситуацию, когда собака во время прогулки вырвалась у бабушки из рук и попала под машину на глазах ее внука. Академик утверждает, что через неделю у ребенка выявили сахарный диабет.

Дедов добавил, что стресс сегодня является одним из главных факторов возникновения различных заболеваний.

До этого ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что ключевую роль в развитии диабета второго типа играют гиперактивные AgRP-нейроны в гипоталамусе. Повышенная активность этих клеток может быть более значимым фактором риска заболевания, чем лишний вес или нарушение регуляции инсулина в организме.