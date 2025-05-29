Академик Дедов: диабет может появиться спустя неделю после сильного стресса

Газета.Ru

Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Иван Дедов.

Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет
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Он подчеркнул, что стресс подавляет и разрушает иммунную систему.

В качестве примера своим словам он привел ситуацию, когда собака во время прогулки вырвалась у бабушки из рук и попала под машину на глазах ее внука. Академик утверждает, что через неделю у ребенка выявили сахарный диабет.

Дедов добавил, что стресс сегодня является одним из главных факторов возникновения различных заболеваний.

До этого ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что ключевую роль в развитии диабета второго типа играют гиперактивные AgRP-нейроны в гипоталамусе. Повышенная активность этих клеток может быть более значимым фактором риска заболевания, чем лишний вес или нарушение регуляции инсулина в организме.

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