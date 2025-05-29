Десять продуктов, которые остановят выпадение волос

Косметолог Рябинова назвала 10 продуктов, которые остановят выпадение волос
Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Причины могут быть разными: стресс, гормональные нарушения, дефицит витаминов, неправильный уход, но одним из ключевых факторов остается питание. Действительно, некоторые продукты способны укрепить волосы, улучшить их рост и даже замедлить выпадение, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.
Какие вещества нужны для здоровья волос
Прежде чем говорить о конкретных продуктах, стоит разобраться, какие нутриенты особенно важны для волос:
- белок (кератин) — основа структуры волоса;
- железо — предотвращает анемию, которая часто вызывает потерю волос;
- цинк — регулирует работу сальных желез и участвует в синтезе белка;
- омега-3 — питает волосяные фолликулы, уменьшает воспаление;
- витамины группы B (особенно биотин, B12) — ускоряют рост волос;
- витамин D — стимулирует фолликулы;
- антиоксиданты (витамины A, C, E) — защищают от повреждений.
Продукты, которые помогут при выпадении волос
Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь)
Рыба богата омега-3, белком, витамином D и селеном. Эти вещества уменьшают воспаление, укрепляют волосяные луковицы и стимулируют рост новых волос.
Яйца
Яйца содержат биотин (B7), который часто называют «витамином для волос». Также в них есть белок, цинк и селен. Дефицит биотина — одна из причин выпадения.
Шпинат и темная зелень
Это источник железа, фолиевой кислоты, витаминов A и C. Железо улучшает кровообращение в коже головы, а витамин C помогает его усвоению.
Орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, семена льна, чиа)
Содержат цинк, селен, витамин E и омега-3. Особенно полезны бразильские орехи — всего две штуки в день покрывают суточную норму селена.
Авокадо
Авокадо богат витамином E (мощный антиоксидант) и полезными жирами, которые увлажняют кожу головы и предотвращают ломкость волос.
Бобовые (чечевица, фасоль, нут)
Это отличный источник белка, железа, цинка и биотина. Особенно бобовые полезны для вегетарианцев, у которых часто наблюдается дефицит этих элементов.
Устрицы и морепродукты
Это лидеры по содержанию цинка, который регулирует выработку кожного сала и предотвращает выпадение.
Ягоды (клубника, черника, малина)
Богаты витамином C, который участвует в синтезе коллагена — белка, укрепляющего волосы.
Сладкий перец
Содержит в пять с половиной раз больше витамина C, чем апельсин, а также витамин A, улучшающий кровообращение в фолликулах.
Мясо (говядина, индейка, курица)
Мясо — источник белка, железа и витаминов группы B. Красное мясо особенно полезно при анемии, которая часто приводит к выпадению волос.
Какие продукты вредят волосам
Некоторые продукты могут усугубить проблему:
- сахар и быстрые углеводы провоцируют воспаление;
- жирная и жареная пища ухудшает работу сальных желез;
- алкоголь обезвоживает и снижает уровень цинка;
- кофеин в избытке нарушает усвоение железа.
Сбалансированный рацион играет огромную роль в здоровье волос. Однако если выпадение связано с гормональными нарушениями, стрессом или генетикой, одной диеты будет недостаточно. В таких случаях важно обратиться к трихологу и подобрать комплексное лечение.
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