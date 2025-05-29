Десять продуктов, которые остановят выпадение волос

Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Причины могут быть разными: стресс, гормональные нарушения, дефицит витаминов, неправильный уход, но одним из ключевых факторов остается питание. Действительно, некоторые продукты способны укрепить волосы, улучшить их рост и даже замедлить выпадение, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.

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Какие вещества нужны для здоровья волос

Прежде чем говорить о конкретных продуктах, стоит разобраться, какие нутриенты особенно важны для волос:

белок (кератин) — основа структуры волоса;

железо — предотвращает анемию, которая часто вызывает потерю волос;

цинк — регулирует работу сальных желез и участвует в синтезе белка;

омега-3 — питает волосяные фолликулы, уменьшает воспаление;

витамины группы B (особенно биотин, B12) — ускоряют рост волос;

витамин D — стимулирует фолликулы;

антиоксиданты (витамины A, C, E) — защищают от повреждений.

Продукты, которые помогут при выпадении волос

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь)

Рыба богата омега-3, белком, витамином D и селеном. Эти вещества уменьшают воспаление, укрепляют волосяные луковицы и стимулируют рост новых волос.

Яйца

Яйца содержат биотин (B7), который часто называют «витамином для волос». Также в них есть белок, цинк и селен. Дефицит биотина — одна из причин выпадения.

Шпинат и темная зелень

Это источник железа, фолиевой кислоты, витаминов A и C. Железо улучшает кровообращение в коже головы, а витамин C помогает его усвоению.

Орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, семена льна, чиа)

Содержат цинк, селен, витамин E и омега-3. Особенно полезны бразильские орехи — всего две штуки в день покрывают суточную норму селена.

Авокадо

Авокадо богат витамином E (мощный антиоксидант) и полезными жирами, которые увлажняют кожу головы и предотвращают ломкость волос.

Бобовые (чечевица, фасоль, нут)

Это отличный источник белка, железа, цинка и биотина. Особенно бобовые полезны для вегетарианцев, у которых часто наблюдается дефицит этих элементов.

Устрицы и морепродукты

Это лидеры по содержанию цинка, который регулирует выработку кожного сала и предотвращает выпадение.

Ягоды (клубника, черника, малина)

Богаты витамином C, который участвует в синтезе коллагена — белка, укрепляющего волосы.

Сладкий перец

Содержит в пять с половиной раз больше витамина C, чем апельсин, а также витамин A, улучшающий кровообращение в фолликулах.

Мясо (говядина, индейка, курица)

Мясо — источник белка, железа и витаминов группы B. Красное мясо особенно полезно при анемии, которая часто приводит к выпадению волос.

Какие продукты вредят волосам

Некоторые продукты могут усугубить проблему:

сахар и быстрые углеводы провоцируют воспаление;

жирная и жареная пища ухудшает работу сальных желез;

алкоголь обезвоживает и снижает уровень цинка;

кофеин в избытке нарушает усвоение железа.

Сбалансированный рацион играет огромную роль в здоровье волос. Однако если выпадение связано с гормональными нарушениями, стрессом или генетикой, одной диеты будет недостаточно. В таких случаях важно обратиться к трихологу и подобрать комплексное лечение.

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