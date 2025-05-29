Чем вреден для здоровья ароматизированный йогурт

Йогурт - один из самых полезных для организма перекусов. Но только если покупать правильные варианты.

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Искусственные ароматизаторы, добавленный сахар в йогурте могут сделать его менее полезным. При выборе йогурта читайте внимательно его этикетку. Выбирайте ароматизированные йогурты, в которых сахара нет вообще или его содержится менее 8-10 г на порцию. Учтите, что добавленные сахара могут скрываться под разными названиями: например, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тростниковый сахар, фруктовый концентрат.

Некоторые искусственные добавки (ароматизаторы, подсластители и т. д.) связывают с более высоким риском возникновения диабета, болезней сердца, рака. Часто искусственные ароматизаторы обозначаются как натуральные ароматизаторы, распространённые искусственные подсластители включают аспартам и ацесульфам калия (ацесульфам-К). Среди искусственных красителей избегайте Blue 1, Blue 2, Green 3, Red 3, Red 4, Yellow 5 и Yellow 6. Выбирайте вместо них йогурты, где в качестве красителей используются куркумин или порошок свёклы.

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Ищите натуральные добавки в йогурте: нут, морингу, чечевичную муку.

В самых полезных вариантах йогурта всего два-три ингредиента. Это пастеризованное молоко, сливки, живые активные культуры.

Белок в йогурте поможет вам насытиться и держать под контролем уровень сахара в крови. Также в этом продукте часто содержатся такие штаммы пробиотиков, как Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, Lacticaseibacillus casei.

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