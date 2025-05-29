Раскрыта неожиданная польза бессонницы

Принято считать, что бессонница негативно влияет на весь организм. Однако врач и основательница клиники Sleepyhead Стефани Ромишевски, чьи слова приводит издание Infobae, раскрыла неожиданную пользу недостатка ночного отдыха.

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Как отметила Ромишевски, одна бессонная ночь приводит к повышению уровня дофамина. В результате человек может почувствовать эйфорию, он станет очень сосредоточенным и креативным при выполнении тех или иных задач, пояснила она.

Также, по словам медика, метод лишения сна иногда используется даже при лечении депрессии. Дело в том, что бессонница приводит к улучшению настроения. Правда, как подчеркнула специалистка, это не долгосрочная стратегия, а только разовая помощь.

Ранее сомнолог Кейтлин Чейссер заявила, что бессонница может негативно сказаться на коже. По ее словам, дефицит ночного отдыха чреват появлением прыщей.