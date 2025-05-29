Как накачать мощную грудь одним упражнением

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ накачать мощную грудь одним упражнением. Ее слова приводит Men Today.

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Тренер заявила, что необходимо выполнять упражнение пуловер. Она рассказала, что упражнение помогает развивать гибкость, увеличивает диапазон движений в области груди и плеч и корректирует осанку.

Для выполнения упражнения нужно лечь верхней частью спины на лавку, согнув ноги в коленях так, чтобы они образовали угол 90 градусов. Далее следует взять гантель и расположить ее над грудью, после чего опустить снаряд за голову, при этом опуская таз к полу. Затем необходимо вернуться в исходное положение.

Ранее журналисты Men Today назвали способ прокачать все тело одним упражнением. Эксперты посоветовали выполнять приседания с жимом над головой.