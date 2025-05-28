Как кофе влияет на кровяное давление

Кофе способен вызвать временные скачки давления у людей как с гипертонией, так и без неё. И вот почему так происходит.

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Есть несколько факторов, за счёт которых кофе воздействует на артериальное давление. Прежде всего, кофе - это стимулятор, то есть он повышает активность мозга и нервной системы. Продолжается это в течение 30 минут - 2 часов после употребления.

Во-вторых, кофе попадает в кровоток и влияет на гормоны, рецепторы мозга и нейротрансмиттеры.

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Кофе сужает вены и артерии, что приводит к повышению кровяного давления. Наконец, этот напиток вызывает учащённые пульс.

К примеру, после употребления кофе давление 120/80 может подняться до 134/93.

Важно также понимать, что кофе повышает давление на короткое время, но не влияет на риск возникновения хронического высокого артериального давления. Если же у вас гипертония 2 или 3 стадии, то будьте внимательны: одно исследование показало, что одна-две дополнительные чашки кофе в день удваивали вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сердечного приступа или инсульта у таких людей. Такого эффекта не было у участников с нормальным, повышенным давлением или гипертонией 1 стадии.

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