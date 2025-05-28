Врач подсчитала отнимаемые одной сигаретой минуты жизни

Lenta.ru

Курение способно серьезно сократить жизнь человека, говорит главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе Алиса Мамаева. Отнимаемые одной сигаретой минуты жизни она подсчитала в беседе с Ufatime.ru.

Врач подсчитала, сколько минут жизни отнимает одна сигарета
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Мамаева заявила, что каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь примерно на 11 минут. В стандартной пачке 20 сигарет, значит, она отнимает 220 минут, то есть более трех с половиной часов жизни

Врач также привела данные исследования британских аналитиков, обнаруживших, что курящие сотрудники компаний тратят на вредную привычку около двух рабочих часов в неделю. Это примерно 92 часа в год, или 11,5 рабочих дня, отметила врач.

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