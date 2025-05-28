Какие серьезные заболевания могут быть вызваны алкоголем

Эксперт по долголетию Гэри Брецка заявил, что алкоголь провоцирует большое количество серьезных заболеваний. Их он перечислил в беседе с изданием Infobae.

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Как отметил Брецка, алкоголь является фактором риска сразу нескольких видов рака. Причем находится он на третьем месте после курения и ожирения, уточнил специалист.

Также, по словам эксперта, спиртные напитки приводят к обезвоживанию, симптомами которого являются усталость, вялость и проблемы с концентрацией внимания. Кроме того, алкоголь при хроническом употреблении может привести к циррозу и другим болезням печени. В заключение Брецка добавил, что у пристрастившихся к спиртному людей постепенно атрофируется головной мозг, нарастают признаки депрессии и возникает бессонница.

Ранее врач скорой помощи Мигель Ассал призвал не сочетать алкоголь с некоторыми лекарствами. По его словам, спиртные напитки приводят к усилению седативного эффекта препаратов от аллергии.