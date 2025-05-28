Чем опасно похудение с помощью хирургии

Резекция желудка, широко применяемая в бариатрической медицине для борьбы с ожирением, становится всё более востребованной среди россиян, стремящихся к быстрой коррекции веса. Однако специалисты предупреждают: вмешательство в анатомию пищеварительной системы может обернуться серьёзными осложнениями.

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Как сообщила кандидат медицинских наук и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королёва, организм человека является сложной и сбалансированной системой, где каждый орган выполняет чётко определённую функцию. Хирургическое удаление части желудка нарушает этот баланс и зачастую влечёт за собой не только снижение веса, но и значительное ухудшение общего состояния.

По данным эксперта, пациенты после таких операций сталкиваются с выраженными дефицитами витаминов, минералов и питательных веществ, что приводит к системным нарушениям. Она подчеркнула, что искусственное восполнение недостающих компонентов с помощью витаминно-минеральных комплексов не всегда эффективно. Более того, необходимость в психологической поддержке и готовность к возможным последствиям должны стать обязательной частью подготовки к подобному вмешательству.

Королёва подчеркнула в эфире «Радио 1», что желание быстро достичь физического совершенства через операцию нередко сопровождается долгосрочными рисками, поэтому подход к лечению ожирения должен быть взвешенным и комплексным.

Ранее репродуктивный чекап прошли 19 тыс. россиян с начала года. Также в России 70% случаев рака легких выявляют слишком поздно.