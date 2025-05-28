Чем опасен тополиный пух

Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, однако, попадая в дыхательные пути, может вызвать раздражение. Кроме того, волокна целлюлозы являются достаточно клейкими, поэтому способны цеплять на себя пыльцу растений, вызывающих аллергию. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

«Защита — ношение маски, даже шарфа, косыночки, банданы, чтобы прикрывало лицо и дыхательные пути. Важны средства индивидуальной защиты на всякий случай: маска, очки, поставить москитную сетку на окна, которая будет задерживать крупные хлопья пуха. Также стоит умываться чаще», — посоветовал специалист.

Что касается антигистаминных препаратов, их можно пить только по назначению врача, добавил он.

Директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Владимир Чуб до этого предупреждал, что столичный регион накроет тополиным пухом в первых числах июня. Сейчас, по его словам, начали пушиться ива и тополь. Кроме того, уже колосятся злаки.