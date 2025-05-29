Врач объяснила, почему без очков лучше не плавать

Заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова рассказала, что плавательные очки защищают глаза во время купания.

В беседе с aif.ru эксперт отметила, что в любой воде могут присутствовать бактерии, вирусы и другие микроорганизмы.

По словам специалиста, несмотря на то что в глазу есть специальная плёнка, которая защищает орган зрения, с большим количеством микроорганизмов она может не справиться.

Также плавательные очки предохраняют глаза от воздействия хлорированной воды в бассейнах, добавила эксперт.

Ранее врач-офтальмолог Наталья Ивановская в беседе с НСН рекомендовала не носить контактные линзы при воспалении глаз.