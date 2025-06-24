Как поддерживать энергию: мнение врача

Бывает, мы чувствуем себя уставшими, но быстро находим способ восстановить силы. А задумываемся ли мы, сколько энергии на самом деле требуется нашему организму для всех внутренних процессов? Хороший обмен веществ необходим телу, чтобы ежедневно выполнять множество незаметных, но жизненно важных функций. «Рамблер» поговорил с нутрициологом Ириной Кострыгиной, чтобы выяснить, почему это так важно.

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Для чего нужен хороший энергетический обмен в клетках тела? Начну с того, что энергетический обмен — это процесс, связанный с производством АТФ, который является основной энергетической "валютой" клетки. Без АТФ клетки не смогут выполнять свои функции: синтезировать белки, делиться, переносить вещества. Затем, поддержание гомеостаза. Энергия нужна для работы ионных насосов, например, натрий-калиевого насоса, который поддерживает мембранный потенциал. Если обмен нарушен, клетка не сможет регулировать внутреннюю среду. Ирина Кострыгина Нутрициолог, парамедик

Таким образом, эффективный энергетический обмен — основа здоровья, активности и способности организма адаптироваться к внешним и внутренним изменениям.

Энергия требуется для работы ферментов, которые обезвреживают токсины, и для активности иммунных клеток. Если энергии мало, организм хуже борется с инфекциями. А еще важна нейронная активность. Мозг потребляет много энергии, эффективный обмен важен для передачи нервных импульсов и когнитивных функций. Также важна профилактика заболеваний — нарушения энергетического обмена могут стать причиной развития различных патологий.

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Какие продукты полезны для поддержания уровня энергии

Продукты, богатые витаминами группы B

Цельнозерновые (овёс, киноа, бурый рис): содержат витамины B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), которые участвуют в расщеплении углеводов, жиров и белков.

Яйца, мясо, рыба (лосось, тунец): источник B12, необходимого для синтеза АТФ и работы нервной системы.

Листовые зелёные овощи (шпинат, брокколи): богаты фолиевой кислотой (B9), важной для клеточного роста и восстановления.

Магний-содержащие продукты

Орехи и семена (миндаль, тыквенные семечки): магний участвует в более чем 300 ферментативных реакциях, включая производство АТФ.

Тёмный шоколад (70% какао и выше): содержит магний и антиоксиданты, улучшающие клеточную функцию.

Железо и антиоксиданты

Красное мясо, чечевица, фасоль: железо необходимо для транспорта кислорода и работы цитохромов в митохондриях.

Ягоды (черника, клюква), цитрусовые: витамин C и полифенолы снижают окислительный стресс, защищая митохондрии.

Омега-3 жирные кислоты

Это в первую очередь жирная рыба (лосось, скумбрия), льняное семя, грецкие орехи: улучшают текучесть клеточных мембран, способствуя эффективному переносу веществ в митохондрии. Ирина Кострыгина Нутрициолог, парамедик

Сбалансированная диета с этими продуктами поможет улучшить клеточный метаболизм, повысить выносливость и снизить усталость. Но в любом случае консультация специалиста необходима, поскольку стоит еще учитывать фактор индивидуальной переносимости и ваши пищевые привычки.