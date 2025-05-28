Почему хронические болезни молодеют

Продолжительность жизни растет во всем мире, в том числе, и в нашей стране. Но врачи все чаще напоминают: важно добиваться увеличения здоровой и активной продолжительности жизни. Между тем, многие хронические заболевания начинают проявлять себя раньше. Почему так происходит и можно ли этому противостоять? Об этом "Российской газете" рассказал научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаил Болков.

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"Мы наблюдаем тревожную тенденцию: серьезные заболевания, такие как инфаркт и рак, все чаще проявляются у людей в более молодом возрасте. Диабет, гипертензия, рак и депрессия сегодня стали болезнями молодых, тогда как раньше это были недуги более позднего возраста", - констатирует Михаил Болков.

Возникает вопрос: с чем это связано? Казалось бы, продолжительность жизни увеличивается, медицина и технологии развиваются, и это должно благоприятно сказываться на здоровье. И все-таки болезни "молодеют" - даже если люди живут дольше, на позднем этапе у них заметно снижается качество жизни - из-за букета проблем с организмом.

"Возможно, причина не только в медицине, но и в образе жизни, психологии, состоянии желудочно-кишечного тракта, стрессах, окружающей среде, - отмечает доктор Болков. - Средняя продолжительность жизни за последние 200 лет выросла вдвое! И медицина, безусловно, сыграла важную роль, помогая человеку выживать в критические моменты. Однако, по мнению ученых, ключевым фактором, определившим увеличение продолжительности жизни, стало улучшение условий нашего существования: развитие общества, доступ к еде и чистой воде, даже строительство качественных дорог, - все это помогает снизить уровни заболеваемости и травматизма. В первую очередь речь идет об инфекционных болезнях. Немаловажную роль сыграли вакцинация и развитие санитарии, позволившие резко снизить детскую смертность".

Как жить долго и оставаться здоровым?

"Уверен, здоровье закладывается в детстве и даже еще раньше. Детскому возрасту следует уделять особое внимание. Если ребенок получает правильное питание, находится в благоприятной психологической атмосфере, его приучили к активному отдыху и обучили базовым навыкам гигиены, он имеет гораздо больше шансов вырасти здоровым человеком. Доказано, что питание и образ в жизни в детстве влияют на ее продолжительность", - говорит Михаил Болков.

По мнению эксперта, образовательные учреждения, система дошкольного воспитания, школьные программы здоровья должны быть нацелены на профилактику - в том числе формирование ответственного отношения к себе.

"Дети знают цену дорогим подаркам, им нужно объяснять - что тело гораздо более ценный подарок, чем гаджет или игрушка, поэтому так важно соблюдать режим, физическую и творческую активность, и, конечно, правильно питаться", - отметил эксперт.

Почему нельзя есть "джанг-фуд" - "мусорную" еду?

"Человечество радикально изменило систему своего питания. От привычного для наших предков рациона мы перешли к совершенно иному стилю в еде. Продукты промышленной переработки, фастфуд, избыток сахара, соли и трансжиров - все это стало нормой для многих семей. Доказано, что такая диета неизбежно приводит к омоложению многих болезней. Например, установлено, что употребление вредной пищи после 13:00 оказывает негативное воздействие на обмен веществ, нарушает гормональный фон, влияет на уровень сахара и лептина, а также способствует накоплению жира в области живота. А жир - это гормонально активная ткань, которая прямо влияет на повышение болевой чувствительности и усиление воспаления при любом заболевании", - объясняет доктор Болков.

Какие еще факторы влияют на омоложение заболеваний?

Кроме питания, важны также факторы среды и уровень физической активности, - подчеркивает эксперт.

"Движение - жизнь, и это не метафора. Малоподвижный образ жизни - сидячая работа и зависание в гаджетах приводят не просто к снижению мышечного тонуса. Мышцы - тоже гормонально активный орган и сегодня мы знаем, как физическая активность буквально "прокачивет" мозг: при движении выделяются миокины, влияющие на образование нейронов в мозге. Доказано, что физическая активность прямо противодействует старению клеток, замедляя укорочение теломер (с которыми связывают клеточную гибель и старость), и омолаживает клетки на уровне эпигенома - то есть активирует нужные для здоровья гены", - объясняет Болков.

Какой уровень физической активности полезен?

"Речь не о спорте, а о простой, но регулярной физической нагрузке, без которой снижается активность всех систем, в том числе иммунитета. Важно воспитывать у детей и подростков привычку к ежедневной активности: прогулкам, спортивным играм, танцам, катанию на велосипеде - это может быть что угодно. Движение должно стать частью повседневной жизни. Кстати, для наших бабушек и дедушек это тоже актуально. Ученые доказали, что физическая активность замедляет старение в любом возрасте и является главным фактором, который продлевает жизнь", - советует доктор Болков.

Как бороться со стрессом?

"Хронический стресс считается привычным "производственным фактором", а между тем это мощный катализатор различных патологий. Постоянное напряжение, эмоциональное выгорание, чувство тревоги снижает иммунную реактивность организма, приводит к гормональным сбоям, нарушает работу органов пищеварения. При исследовании долгожителей в России мы выяснили, что их отношение к жизни и общий эмоциональный фон очень позитивный. Они оптимисты", - отмечает ученый.

Обучение работе с собственными эмоциями - важная часть воспитания подростков, у которых еще не выработаны устойчивые механизмы саморегуляции.

"Здесь важна как индивидуальная работа (например, через психотерапию или воспитание), так и общественная - формирование здоровой образовательной и семейной среды, обучение навыкам стресс-менеджмента, создание условий для отдыха и восстановления", - подчеркивает эксперт.

Какова роль наследственности?

Современные исследования доказали, что роль генетики, точнее, наследственности, в долгожительстве переоценена и составляет не более 10% даже в семьях долгожителей, - считает доктор Болков.

"Однако, наш образ жизни и питание на уровне эпигенетики модифицирует активность унаследованных генов. И это хорошая новость. Это значит, что даже при наличии наследственной предрасположенности, можно значительно снизить риск развития болезни, если помнить о своих интересах и отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна (что оказалось очень важным для "очистки" нервной системы от "отработанных" белков, влияющих на развитие нейродегенеративных заболеваний). И, как я уже сказал, очень правильно питаться и двигаться", - пояснил Болков.

Что может семья?

Роль родителей и их личного примера невозможно переоценить. Дети учатся не столько на словах, сколько на действиях взрослых.

"Импринтинг начинается с самого рождения, а повторение шаблонов поведения взрослых - регулярный процесс вплоть до совершеннолетия. Если в семье принято гулять вечерами, ужинать вместе, читать книги, обсуждать события дня и заботиться о здоровье, то и ребенок будет воспринимать это как норму. Если же родители курят, злоупотребляют алкоголем, питаются вредной пищей и ведут малоподвижный образ жизни, то, несмотря на любые разговоры о "здоровье", поведение ребенка сформируется по негативному образцу. Если у вас появились дети, самое время начать себя воспитывать", - советует эксперт.

Также нельзя забывать об информационной среде. Современные дети погружены в цифровой мир. Это одновременно и вызов, и возможности. С одной стороны, переизбыток экранного времени, недостаток живого общения и избыток недостоверной информации могут навредить. С другой стороны, грамотное использование медиа способствует просвещению и может стать ресурсом, помогающим формировать здоровые привычки.