Семь мифов о женском здоровье

28 мая ежегодно отмечают Всемирный день защиты женского здоровья, его цель — напомнить о важности профилактических осмотров и чуткого отношения к своему организму. Несмотря на развитую медицину и доступность знаний о женской физиологии, эту тему сопровождает большое количество заблуждений, о самых распространенных из них — в материале ТАСС.

Миф №1: женщинам нужно спать больше, чем мужчинам

"Популяционные исследования не показывают существенной разницы между длительностью сна у женщин и мужчин. Хотя некоторые работы говорят, что женщинам нужно спать несколько больше, но в сумме и у мужчин, и у женщин одинаковая длительность сна", — рассказал Роман Бузунов, врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ.

По информации Минздрава, средняя норма сна взрослого человека — 7–9 ч, но фактически она индивидуальна и зависит от генетики. Кому-то достаточно 5 ч, а кто-то должен спать 10 ч, чтобы организм мог нормально функционировать.

"Среди женщин есть короткоспящие люди, к примеру Маргарет Тэтчер, которая спала 5–6 ч, а то и меньше. А есть долгоспящие, как Элизабет Тейлор", — заметил врач.

Больше спать необходимо беременным — это помогает организму женщины восстановиться, а плоду — здорóво расти и развиваться.

Главное — придерживаться своей индивидуальной нормы. Ее несоблюдение может привести к потере хорошего состояния кожи: образованию гусиных лапок и синяков под глазами.

"Сейчас многие женщины увлечены коллагеном: используют наружно, хотя он не всасывается, принимают внутрь, надеясь на улучшение состояния. Основная продукция коллагена на самом деле происходит ночью и завязана на продукции гормона роста, который у взрослых тоже вырабатывается в глубоких стадиях сна", — отметил сомнолог.

В долгосрочной перспективе недосып нарушает фертильность, то есть снижает вероятность зачатия и нарушает менструальную функцию. Хронические нарушения сна могут снизить продолжительность жизни из-за развития метаболических, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Снотворное не решает проблемы недосыпания, уточнил врач. Самыми эффективными способами нормализации сна являются:

здоровое питание,

информационный детокс,

ограничение вредных привычек,

соблюдение режима,

физическая нагрузка.

Чтобы сон был качественным, а день — продуктивным, сомнолог советует не использовать телефон минимум за 2 ч до сна. Также лучше воздержаться от гаджетов в течение 30 мин. после пробуждения.

"Утренний поток информации, часто негативных новостей или важных писем, вызывает резкий выброс дофамина, переводя мозг в поисковый режим. Ему и днем будет сложно сосредоточиться, так как он будет постоянно искать что-то новое и тревожиться о происходящем".

Миф №2: противозачаточные вредны для здоровья и приводят к бесплодию

"Естественно, это неправда. Гормональные контрацептивы влияют на фертильность только во время приема препарата, то есть это обратимый вид контрацепции. Пока женщина принимает медикаменты, у нее не происходит овуляция — она блокируется, таков механизм действия. Как только прием прекращается, работа яичников сразу возобновляется, и женщина может забеременеть уже в следующем цикле", — отметила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Екатерина Минаева.

Контрацептивы содержат гормоны эстроген, гестаген и их разновидности, поэтому их можно использовать не только для контрацепции, но и для лечения некоторых болезней.

"Многие виды гинекологических заболеваний гормонозависимые. Естественно, тот же эндометриоз, купирование болевого синдрома во время менструации, миома матки и обильные менструации требуют назначения гормональной терапии", — рассказала врач.

Есть и обратная сторона: как и при приеме любого другого препарата, противозачаточные таблетки порой вызывают побочные эффекты. Чаще всего встречаются следующие симптомы:

аллергия,

венозные боли,

головокружение,

головные боли и мигрени,

набухание молочных желез,

снижение либидо,

тошнота и рвота,

угревая сыпь и акне.

При возникновении любых побочных эффектов необходимо обратиться к лечащему врачу.

"В большинстве случаев пациенты не в состоянии самостоятельно оценить, какие симптомы являются нормой, а какие состояния угрожают его жизни и требуют прекращения приема препарата".

Некоторые побочные эффекты, такие как мигрени и венозные боли, требуют не только отмены медикаментов и похода к гинекологу, но и посещения других специалистов, а также дополнительных обследований.

Миф №3: эрозия шейки матки приводит к раку

Эрозия — это повреждение слизистой оболочки шейки матки, и она сама по себе не приводит к развитию рака. Порой эрозией называют эктопию, вариант нормы, при котором внутренняя часть эпителия шейки матки немного смещается наружу — она отличается по цвету и структуре, и врач может увидеть ее при осмотре.

"В развитии рака шейки матки играет роль совершенно не эрозия или эктопия, как считалось раньше, а вирус папилломы человека (ВПЧ). Штаммы ВПЧ делятся на высоко- и низкоонкогенные. Наиболее агрессивными в отношении развитии рака шейки матки являются 16-й и 18-й типы ВПЧ. Эти два типа могут не проявляться клинически: папилломами, кондиломами или наличием зуда половых органов, но они поражают эпителий шейки матки и вызывают предраковые заболевания и рак у женщин", — сказала врач-гинеколог Екатерина Минаева.

О том, что рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека, стало известно только в начале 1980-х: тогда немецкий исследователь Харальд цур Хаузен вместе со своей командой экспериментально выяснил, что именно 16-й и 18-й штаммы ВПЧ часто приводят к онкологии — за свое открытие в 2008 году исследователь получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

От ВПЧ можно защититься с помощью использования барьерной контрацепции — презервативов, а также благодаря ограничению числа половых партнеров и вакцинации. Не менее важно регулярно обследоваться.

"Профилактикой рака шейки матки является ежегодный скрининг, то есть цитология, и вакцинация. На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано две вакцины — они еще не вошли в Национальный календарь прививок, но их можно поставить платно. Лучше всего вакцинироваться до начала половой жизни, то есть девочкам с девяти лет, но привиться может и женщина, которая уже живет половой жизнью, у которой уже есть вирус папилломы человека. Даже позднее вакцинирование может снизить вероятность развития рака шейки матки", — отметила врач.

По данным ВОЗ, вакцинация против ВПЧ включена в национальные программы иммунизации 137 стран мира. В России планируется включить вакцинацию от ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок в 2026 году.

Миф №4: ношение бюстгальтера и использование антиперспирантов приводит к раку груди

Часто женщины неправильно подбирают бюстгальтер, что может вызывать дискомфорт и боль, но не онкологические заболевания.

"Если мы говорим о ношении одежды, которая ни по фигуре, ни по форме, ни по комплекции не подходит, это приводит к длительной травматизации. Женщины страдают и мучаются, у них усиливается отек груди, и грудь потом побаливает. Болевой синдром не приводит непосредственно к раку, но он всегда свидетельствует о том, что что-то не так, это сигнал, к которому женщина должна прислушаться", — отметила врач-онкомаммолог Татьяна Чичканова, эксперт Благотворительного фонда помощи женщинам с онкологическими заболеваниями "Дальше".

Использование дезодорантов также не вызывает рак молочной железы, но порой может приводить к воспалениям в районе подмышек.

"При наличии порезов после бритья или микротравм после депиляции шариковые дезодоранты могут провоцировать раздражение и воспалительные заболевания потовых желез. Внешне это может проявляться наличием уплотнений, симулирующих опухоль", — уточнила врач.

Стоит быть осторожным с нанесением средств перед некоторыми исследованиями, в том числе перед маммографией.

"Некоторые виды антиперспирантов, особенно аэрозольные, могут оставлять на коже определенные следы. Иногда у нас на снимках появляются так называемые артефакты, которые визуально похожи на проявления рака молочных желез. Рентгенолог, который смотрит и описывает такую маммограмму, может подумать, что это связано с онкологическим заболеванием, но никак не с использованием антиперспиранта. Если женщина идет на исследование, можно взять влажные салфетки и перед процедурой тщательно протереть область подмышек — это самая классическая рекомендация", — рассказала врач.

К факторам риска, которые все же могут повысить вероятность возникновения рака молочных желез, относятся:

гормональный дисбаланс,

вредные привычки,

избыточный вес,

наследственная предрасположенность.

Эти факторы не сигнализируют о том, что болезнь обязательно наступит, но знание о рисках может послужить профилактикой рака груди и сподвигнуть к своевременному лечению.

"Самая вредная привычка, которая может приводить к раку груди, — это переедание. Некоторые случаи возникновения рака напрямую связаны с весом, поскольку ожирение приводит к нарушению гормонального фона", — отметила маммолог.

Не меньшую роль в здоровье молочных желез играет беременность, так как она тоже влияет на баланс гормонов в организме женщины.

"В абсолютном большинстве случаев естественные роды и лактация являются физиологической профилактикой рака молочных желез. Но бывают и исключения. Как минимум важны роды в достаточно молодом возрасте, а не в 50. Сейчас молодые женщины занимаются карьерой и начинают задумываться о родах уже глубоко за 35–40 лет".

По словам эксперта, после 35 лет у некоторых женщин и происходит дебют заболевания, у молодых девушек онкологические болезни молочных желез встречаются крайне редко.

"Поэтому к вопросу о планировании беременности важно подходить осознанно и обследоваться перед зачатием, лучше заблаговременно", — рассказала онкомаммолог.

В молодом возрасте нужно делать УЗИ, после 35 лет — маммографию и УЗИ.

"В случае, если при обследовании что-то обнаружат, необходимо время на дообследование — процедуры чаще всего требуется делать в определенные дни менструального цикла. В запасе у репродуктологов должны быть один-два месяца, а еще лучше обследоваться планово. Сами роды и кормление в зрелом возрасте, особенно после гормональной стимуляции (метода, при котором созревание яйцеклеток в яичниках стимулируют с помощью гормональных препаратов — прим. ТАСС), могут быть активатором уже начинающегося онкологического заболевания, клинических симптомов которого еще нет. Есть такое понятие, как рак молочной железы, ассоциированный с беременностью, то есть он возникает на фоне беременности или сразу после и бывает очень агрессивным. Соответственно, мы призываем даже молодых женщин до того, как они будут планировать беременность, проходить тщательное обследование молочных желез", — рассказала онкомаммолог.

Спровоцировать рак может и искусственное прерывание беременности, которое вызывает гормональный сбой в организме женщины.

"Теоретически большое количество абортов не является полезным, точное количество подсчитать сложно. При прерывании беременности грудь уже настроилась на активный рост железистой ткани и будущую лактацию. Когда все резко обрывается, происходит некоторый гормональный дисбаланс: кто-то справится с этим нормально, а у кого-то может возникнуть клетка с мутацией, с которой организм не справится в дальнейшем", — сказала врач.

Прием оральных контрацептивов, несмотря на содержание в них гормонов, в меньшей степени влияет на риск возникновения онкологии.

Из-за того, что явных симптомов при раке груди может не быть, важно проводить самообследование и чутко относиться к своему организму.

"Если опухоль расположена поверхностно, то женщина иногда может сама нащупать ее. Надо обращать внимание на внешний вид железы, изменение ее формы, наличие длительной гиперемии (покраснения — прим. ТАСС) и на появление каких-то подозрительных прыщиков, язвочек или эрозий. Если с каким-то кожным проявлением женщина ходит больше, чем две недели, то однозначно имеет смысл показать его врачу", — отметила Татьяна Чичканова.

Необходимо обращать внимание на бюстгальтер, где могут оставаться следы выделений из молочных желез. В большинстве случаев они могут свидетельствовать о наличии доброкачественных проявлений мастопатии — заболевания молочных желез, при котором соединительная и железистая ткань сильно разрастается, а также о гормональном дисбалансе. Но особенно должны насторожить кровянистые или янтарные выделения из сосков — важно вовремя заметить их и обратиться к врачу-гинекологу и впоследствии — к онкомаммологу.

Миф №5: гинеколога и маммолога необязательно посещать, если нет жалоб

Из-за того, что некоторые распространенные гинекологические заболевания, в том числе инфекции, передающиеся половым путем, и воспалительные процессы, могут не иметь ярко выраженных симптомов и протекать скрыто, важно регулярно обследоваться.

"Естественно, необходим ежегодный осмотр: на приеме у гинеколога собирается анамнез пациентки, проводится осмотр на кресле, берется мазок на скрининг рака шейки матки и инфекции, проводится УЗИ органов малого таза и так далее. Стоит внимательно относиться к любым симптомам: зуду и жжению половых органов, болевому синдрому и степени его выраженности, обильным менструациям, переменам настроения в разные фазы цикла. Необходимо обращать внимание на характер выделений из половых путей: их цвет, консистенцию, наличие или отсутствие запаха", — Екатерина Минаева, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук.

Некоторые заболевания у женщин требуют дополнительной диагностики.

"К примеру, если у пациентки была выявлена анемия в ходе обследования у других специалистов — это тоже требует прохождения осмотра у гинеколога и проведения дополнительных исследований", — уточнила врач.

Онкомаммолога для профилактических обследований молодым женщинам достаточно посещать один раз в два-три года, после 35 лет — несколько чаще, один раз в один-два года. С жалобами можно обращаться и к гинекологу.

"Если женщина регулярно ходит к гинекологу и в регионе ее проживания нет маммолога, она может сама инициировать вопрос, рассказав о своих жалобах. На гинекологическом приеме могут посмотреть грудь и назначить обследования, УЗИ", — порекомендовала Татьяна Чичканова.

Важно, чтобы женщина была информирована и могла самостоятельно сообщить о жалобах, касающихся молочных желез.

В России маммографию, профилактическое обследование груди, рекомендуется проходить каждой женщине старше 40 лет один раз в два года.

"После 50 лет либо при наследственной предрасположенности к раку молочной железы маммографию выполняют каждый год. По медицинским показаниям обследование могут проводить чаще, иногда даже раз в три-шесть месяцев".

Посещение онкомаммолога может быть необходимо при жалобах, связанных с предменструальным синдромом.

"Болезненность и увеличение молочных желез в период примерно с середины цикла, когда увеличивается грудь и становится более чувствительной, — это стандартные жалобы. У кого-то они сопровождаются изменением настроения, плаксивостью или состояниями депрессивного характера. Часто женщины не понимают, что это тоже жалоба и можно добиться такого состояния, чтобы перед менструацией железы вообще не болели", — отметила Татьяна Чичканова.

Если такие симптомы появляются регулярно, женщине следует обратиться к врачу, поскольку они могут говорить о дисгормональных процессах, уточнила онкомаммолог.

Миф №6: боль во время менструации не повод обращаться к врачу

Болезненные менструации могут быть вызваны разными факторами, в том числе опасными для здоровья.

"Болезненные менструации, или дисменорея, в определенной степени наблюдаются практически у каждой. Есть первичная дисменорея — чаще это особенность организма женщины, когда большинство менструаций протекают болезненно, и обычно это не связано с какими-либо гинекологическими патологиями. А есть вторичная дисменорея — она чаще всего связана с сопутствующим заболеванием: эндометриозом, миомой матки, воспалительными процессами в органах малого таза, из-за которых могут образовываться спайки (сращения и перемычки из соединительной ткани между тканями и органами — прим. ТАСС). Иногда эти патологии могут способствовать болевому синдрому", — отметила гинеколог Екатерина Минаева.

Не менее важна степень интенсивности боли во время менструаций.

"Если при легких формах женщина практически не чувствует недомогания, то при тяжелых даже прием обезболивающих средств не купирует боль полностью, что приводит к полной потере работоспособности".

Женщине при болезненных менструациях необходимо обратиться к гинекологу, рассказать о своих жалобах и перенесенных заболеваниях, пройти осмотр на кресле и УЗИ органов малого таза.

"Чтобы исключить воспалительные процессы, необходимо в том числе сдать анализ на инфекции, передающиеся половым путем: ранее перенесенные болезни могут вызвать спаечный процесс в органах малого таза женщины, который может быть причиной дисменореи", — заметила специалист.

При необходимости врач может назначить прием медикаментов: к примеру, нестероидных противовоспалительных препаратов, спазмолитиков или гормональных препаратов — в зависимости от выраженности симптомов.

Миф №7: во время менструаций можно заниматься только йогой и растяжкой

Бег, ходьба, стретчинг, пилатес, йога, подъем по лестнице, танцы и другие активности, наоборот, могут помочь облегчить боль во время менструаций, если она не вызвана патологиями.

"Легкие и умеренные аэробные нагрузки способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение, эмоциональный фон женщины, уменьшают раздражительность. Они действуют как природные анальгетики и облегчают боль во время менструации".

Занятия спортом увеличивают приток крови к органам малого таза, что тоже облегчает болевой синдром.

"В зависимости от фазы цикла из-за разного уровня гормонального фона женщина имеет разную активность. На пике овуляции она более бодрая и активная, у нее больше сил, за счет чего женщина готова выполнять более тяжелые физические нагрузки, а в лютеиновую фазу цикла (вторая фаза менструального цикла, которая наступает после овуляции и продолжается до начала менструации — прим. ТАСС), когда организм готовится к предстоящей менструации, возможны различные проявления предменструального синдрома: отечность, изменение настроения, болезненность молочных желез — вероятно, поэтому женщинам часто советуют более спокойные, расслабляющие тренировки, такие как стретчинг, пилатес, йога", — заметила врач.

Вместе с тем активные упражнения при отсутствии проблем со здоровьем не наносят вреда организму.