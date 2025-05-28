Как наследуется долголетие в семьях

Наследование долголетия в семье только на 10% определяется генами, в то время как главными факторами являются образ жизни и привычки. Об этом Газете.Ru рассказал Михаил Болков, кандидат медицинских наук и научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета.

По словам ученого, существуют семьи долгожителей, в которых из поколения в поколение прослеживаются рекордные цифры возраста в сравнении со средними значениями по популяции. При этом так происходит вне зависимости от сложных внешних обстоятельств.

«​​Поиск гена долголетия всегда интересовал ученых. Его обнаружение позволило бы прицельно разрабатывать генотерапию долгожительства. Увы, есть ряд находок, которые подтверждают роль определенных вариантов генов, но в целом уникального рецепта не найдено», – рассказал Газете.Ru Болков.

Ученый отметил, что есть и другие исследования, которые раскрывают вклад генетики в долгожительство внутри семей, а также роль окружающих факторов и образа жизни. По словам эксперта, роль наследственности часто переоценивают.

«Воспитание внутри семьи значит порой больше, чем наследственность – определенный образ жизни и питания, поведения, труда и культуры – все это не генетические факторы», – пояснил специалист.

Эксперт добавил, что в 2018 году было проведено масштабное исследование, охватившее миллионы семей. Его выводы подтвердили: хотя долгожительство действительно прослеживается в некоторых семьях, вклад наследственности при этом составляет около 10%.