Почему не стоит садиться за руль после принятия лекарств от аллергии

Речь идёт об антигистаминных препаратах первого поколения.

Они вызывают сильную сонливость. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» напомнила аллерголог Валентина Суворова.

«Есть особенность у антигистаминных препаратов первого поколения — таких стареньких, которые любят наши мамы и папы. У них есть очень неприятный эффект: их молекулы проникают через барьер к головному мозгу и могут вызывать сильную сонливость. Эти препараты не используются сейчас для обычного лечения того же поллиноза. Их не должны назначать детям. Они могут использоваться при оказании скорой, неотложной помощи — они есть в протоколах. В обычной домашней практике использовать можно, если других препаратов не оказалось, а вы где-то на даче, например. Но если вы взрослый, не садитесь за руль потом, потому что сонливость может быть такой, что невозможно удержаться и не заснуть».

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