Врач дала совет не садиться за руль после принятия лекарств от аллергии

Говорит Москва

Речь идёт об антигистаминных препаратах первого поколения.

Почему не стоит садиться за руль после принятия лекарств от аллергии
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Они вызывают сильную сонливость. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» напомнила аллерголог Валентина Суворова.

«Есть особенность у антигистаминных препаратов первого поколения — таких стареньких, которые любят наши мамы и папы. У них есть очень неприятный эффект: их молекулы проникают через барьер к головному мозгу и могут вызывать сильную сонливость. Эти препараты не используются сейчас для обычного лечения того же поллиноза. Их не должны назначать детям. Они могут использоваться при оказании скорой, неотложной помощи — они есть в протоколах. В обычной домашней практике использовать можно, если других препаратов не оказалось, а вы где-то на даче, например. Но если вы взрослый, не садитесь за руль потом, потому что сонливость может быть такой, что невозможно удержаться и не заснуть».

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